France 2: «ребёнок в истерике» — Вашингтон ожидает, что Франция смирится со срывом сделки по подлодкам

Администрация Байдена считает Францию ребёнком, который после срыва сделки с Австралией по подводным лодкам бьётся в истерике на полу, однако вскоре успокоится и останется союзником США, передаёт корреспондент France 2 в Вашингтоне. По мнению американцев, Австралия логично предпочла более современные атомные технологии, и у Франции, которая остаётся для США «маленькой страной», нет другого выхода, кроме как смириться с этим.

Это «серьёзный кризис», как заявил вчера в нашей передаче (глава МИД Франции. — ИноТВ) Жан-Ив Ле Дриан, «ложь», «двуличие», «неуважение». Министр иностранных дел осудил поведение союзников Франции после расторжения крупного контракта с Австралией на поставку подлодок. Глава дипломатической службы также раскритиковал президента США Джо Байдена, сравнив его с предшественником Дональдом Трампом, цитирую, «без твитов, но с довольно неприемлемой формой торжественного заявления». Таким образом, реакция была резкой.

Наш корреспондент в Соединённых Штатах Лоик де ла Морне объяснит нам, как её восприняли в Вашингтоне.

ЛОИК ДЕ ЛА МОРНЕ, корреспондент в Вашингтоне (США): Ночью после вчерашних очень резких слов Жан-Ива Ле Дриана почти не было официальной реакции со стороны США. Американцы, без сомнения, не оценили возмущение французов. Впрочем, вчера американские каналы, даже такие, как CNN — скорее поддерживающие демократов и Джо Байдена, — действительно признали, что администрация Байдена допустила ошибку, оставляя Францию в неведении до недавнего времени и таким образом унижая её. Но в остальном американцы считают Францию ребёнком, который сейчас катается в истерике на полу, но в конце концов успокоится.

Здесь, в Вашингтоне, придерживаются мнения, что Франция предложила устаревшие, дизель-электрические подводные лодки, в то время как американцы, разумеется, — самые лучшие ядерные технологии. Таким образом логично, что австралийцы выбрали их. Они поступили непорядочно, потому что, как мы знаем, Франция умеет строить атомные подводные лодки. Но в любом случае американцы считают, что Франция в конце концов смирится, потому что у неё нет выбора и потому что для США Франция остаётся маленькой страной.