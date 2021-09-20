France 2: «ребёнок в истерике» — Вашингтон ожидает, что Франция смирится со срывом сделки по подлодкам
Это «серьёзный кризис», как заявил вчера в нашей передаче (глава МИД Франции. — ИноТВ) Жан-Ив Ле Дриан, «ложь», «двуличие», «неуважение». Министр иностранных дел осудил поведение союзников Франции после расторжения крупного контракта с Австралией на поставку подлодок. Глава дипломатической службы также раскритиковал президента США Джо Байдена, сравнив его с предшественником Дональдом Трампом, цитирую, «без твитов, но с довольно неприемлемой формой торжественного заявления». Таким образом, реакция была резкой.
Ссылки по теме
-
Обозреватель Figaro: на американское «предательство века» Франция должна ответить решительными шагами к независимости
-
Le Monde: Европа должна извлечь три урока из нового альянса США, Великобритании и Австралии
-
Times: в свете скандала с подлодками разгневанная Франция объявила Британию «вассалом» США
-
Глава МИД Франции: срыв сделки по подводным лодкам может негативно отразиться на сотрудничестве в НАТО