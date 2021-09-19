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Глава МИД Франции: срыв сделки по подводным лодкам может негативно отразиться на сотрудничестве в НАТО

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Несостоявшаяся сделка по покупке Австралией французских подводных лодок может иметь негативные последствия для будущего НАТО, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. Политик обвинил союзников Парижа во «лжи» и «двуличии».
Глава МИД Франции: срыв сделки по подводным лодкам может негативно отразиться на сотрудничестве в НАТО
Reuters

Ссора вокруг несостоявшейся сделки по продаже подводных лодок между Францией и Австралией может иметь обременительные последствия для будущего НАТО, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.

По словам Ле Дриана, провал сделки может осложнить закрепление новой стратегической концепции альянса. Политик также обвинил союзников Франции во «лжи» и «двуличии».
 
Издание напоминает, что ранее Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций. Перед этим Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового оборонительного союза в Индо-Тихоокеанском регионе: вследствие создания этого объединения Австралия отказалась от закупки французских подводных лодок и нацелилась на приобретение американских.
 
Как пишет Der Spiegel, ещё до высказывания Ле Дриана, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэ говорил о том, что не ожидает никакого влияния ссоры из-за подлодок на работу альянса. Между тем, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс отметил, что понимает недовольство французской стороны и выразил надежду, что сумеет обсудить эту проблему с представителями Франции на ближайшей сессии ООН в Нью-Йорке. Прайс подчеркнул, что Франция является одним из важнейших и старейших партнёров США.
 
По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, телефонные переговоры между министром обороны США Ллойдом Остином и его французской коллегой Флоранс Парли показали, что в отношениях США и Франции в сфере обороны предстоит сделать ещё многое. 
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Der Spiegel Германия Европа
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