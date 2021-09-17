Le Figaro: «предосудительная наивность» — после срыва «контракта века» Макрону досталось от оппозиции за надежды на Байдена

Французские политики резко отреагировали на решение Австралии отказаться от контракта на приобретение у Франции подводных лодок в пользу США, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, основная критика обрушилась на Эммануэля Макрона, которого обвинили в наивности и напрасных надеждах на нового американского лидера Джо Байдена. По мнению представителей правой оппозиции, американские союзники попросту унизили Францию, лишив её «контракта века».

Французские политики резко отреагировали на решение Австралии отказаться от приобретения у Франции 12 подводных лодок в пользу нового соглашения о безопасности с Соединёнными Штатами и Великобританией, сообщает Le Figaro. Потеря «контракта века» на сумму более €30 млрд стала для Эммануэля Макрона «дипломатическим провалом» всего за несколько месяцев до президентских выборов и поставила его под огонь критики со стороны оппозиции, отмечает издание.

В первых рядах критиков оказались политики правого толка, «издавна приверженные голлистскому принципу независимости и величия Франции». «Крупнейший французский военный контракт, заключённый с Австралией, только что был аннулирован. Франция больше не пользуется уважением своих союзников», — констатировал кандидат в президенты страны Ксавье Бертран, обеспокоенный последствиями этого решения для военно-морского флота Франции. Политик призвал президента Республики защитить рабочие места, находящиеся под угрозой.

Его конкурент за пост главы государства, глава Парижского региона Валери Пекресс, в свою очередь, возмутилась нанесённым стране «дипломатическим оскорблением», сочтя его «тревожным знаком для оборонной промышленности» Франции. С точки зрения депутата Эрика Чиотти, также претендующего на участие в президентских выборах от правых, расторжение контракта идёт «на пользу Соединённым Штатам» и представляет собой «предосудительную наивность по отношению к Джо Байдену», а также символизирует «потерю Францией влияния в период президентства Макрона».

Со своей стороны, председатель партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян без колебаний заявил о «болезненном атлантизме» Эммануэля Макрона, «униженного странами, которые уважают только свободные и независимые нации». В парламенте энергичнее всех выступила Марин Ле Пен. Кандидат на пост главы государства в своём заявлении осудила «тройную катастрофу»: экономическую, военную и политическую. По её словам, речь идёт о «публичном унижении Франции и серьёзном посягательстве на её имидж промышленной державы». Политик также потребовала создать комиссию по расследованию этого дела.

При этом, как замечает издание, почти никто из политиков левого толка не отреагировал на инцидент. Только лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал Соединённые Штаты — «главных выгодоприобретателей этого поворота». По мнению кандидата в президенты, в чьих речах часто встречается антиамериканский настрой, «пришло время перестать питать иллюзии, отказаться от подчинения и выйти из НАТО».