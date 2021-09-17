NYT: Франция отменила совместные торжества с США после срыва сделки с Австралией

Париж отказался от совместного с Вашингтоном празднования юбилея морской битвы, которая произошла во время борьбы Соединённых Штатов за независимость. Французские власти пошли на этот шаг после того, как потеряли многомиллиардный контракт по поставкам субмарин из-за нового американо-австралийского соглашения, пишет The New York Times.

Соединённые Штаты признали, что уведомили Францию о сделке по поставке атомных подводных лодок в Австралию всего за несколько часов до её анонса в СМИ. Париж осудил этот шаг как «серьёзное предательство со стороны одного из своих ближайших союзников», пишет The New York Times.

Франция пыталась заключить свою собственную многомиллиардную сделку с Австралией. И, по словам представителей Парижа, новое соглашение, о котором на недавней виртуальной встрече со своими британским и австралийским коллегами объявил Джо Байден, стало для них «публичным оскорблением», поясняет издание.

Степень французского недовольства напомнила о неприязни, которая возникла между Парижем и Вашингтоном в 2003 году из-за войны в Ираке, и включала невиданную с тех пор риторику. «Союзники так не поступают», — заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, назвав сделку «односторонним, жестоким и непредсказуемым решением».

По словам представителей Парижа, исключение Франции, члена НАТО, из нового британо-австралийско-американского военного партнёрства углубит и без того расширяющийся раскол между давними союзниками. Президент страны Эммануэль Макрон уже заявил, что намерен добиваться «стратегической автономии» от США.

Но хотя Вашингтон спешно отреагировал на гнев Франции, американские чиновники отвергли идею о серьёзном расхождении между странами. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила репортёрам, что США не были обязаны включать страну в договорённости с Австралией и Великобританией.

«Это не единственное глобальное взаимодействие или глобальное партнёрство Соединённых Штатов в мире», — сказала она. Псаки добавила, что Вашингтон и Париж продолжат сотрудничать по ряду других направлений, и напомнила, что «французы являются членами G7».

Тем не менее отсутствие консультаций и объявление о сделке в последний момент привели в ярость французских чиновников в Вашингтоне. Они отменили торжественное мероприятие в посольстве в знак протеста против «поспешного и внезапного политического решения, напоминающего решения экс-президента Дональда Трампа».

Журналисты поинтересовались у Псаки, что Байден думает о подобном сравнении с предшественником. «Президент особо об этом не задумывается», — заявила в ответ пресс-секретарь Белого дома.

Отменённый торжественный приём был приурочен к празднованию 240-й годовщины Чесапикского сражения, во время которого французский флот пришёл на помощь независимой Америке. Посол Франции в США и организатор мероприятия Филипп Этьен заявил, что узнал о сделке из новостей.

Возмущение Этьена и Ле Дриана объясняется тем, что Франция заключила с Австралией в 2016 году собственную сделку по созданию неатомных «менее технологичных» подводных лодок. Теперь этот контракт на сумму $66 млрд аннулируется, но стороны наверняка ждёт «жёсткая судебная тяжба», считает The New York Times.

Ле Дриан назвал решение Австралии «ножом в спину». Министр иностранных дел Франции отметил, что Канберра фактически отказывается от стратегического партнёрства, которое включает «передачу множества технологий».

Представители Парижа в Вашингтоне обвинили американское руководство в сокрытии информации о сделке. При этом французские дипломаты уже долгое время подозревали, что США и Австралия ведут переговоры по этому вопросу, и добивались подробностей.

Этьен признал, что с австралийцами велись дискуссии по поводу повышения стоимости подводных лодок. Причём речь шла об обычных, а не атомных субмаринах, хотя последние имеются на вооружении самой Франции, обращает внимание The New York Times.

В начале лета Париж отказался подписать документы о переходе к следующему этапу сделки — по всей видимости, из-за споров о цене. Однако, по словам Этьена, сорвавшаяся сделка была больше, чем простой оборонный контракт. По его словам, с помощью договора Франция стремилась расширить своё присутствие в Тихоокеанском регионе.

Между тем Псаки заявила, что французское «руководство будет по-прежнему оставаться важным партнёром для Соединённых Штатов». Она предположила, что работа двух стран по обеспечению безопасности в Тихом океане не будет скомпрометирована из-за напряжённости вокруг сделки о продаже подводных лодок Австралии.

«Мы тесно сотрудничаем с Францией, — подчеркнула Псаки. — Как сказал вчера президент, у нас есть ряд общих целей в Индо-Тихоокеанском регионе, и это, безусловно, сохранится. С нашей стороны мы не рассматриваем случившееся как региональный раскол».