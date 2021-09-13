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Forbes: «боеспособная, но хрупкая» армия Франции не сможет долго продержаться в войне с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В случае полномасштабного конфликта Парижу не удастся долго противостоять Москве, пишет Forbes со ссылкой на новый доклад аналитического центра RAND. По словам авторов исследования, Франция располагает мощными вооружёнными силами с высокотехнологичным потенциалом, но им не хватит запасов боеприпасов и людских ресурсов для длительного конфликта с таким противником, как российская армия.
Forbes: «боеспособная, но хрупкая» армия Франции не сможет долго продержаться в войне с Россией
Reuters

В случае полномасштабного конфликта Франция не сможет долго противостоять России. К таким выводам пришли эксперты американского аналитического центра RAND, сообщает Forbes.

Париж располагает мощной армией с высокотехнологичным потенциалом. В её состав входят современные реактивные самолёты, хорошо подготовленные подразделения спецназа и ядерное оружие.  
 
В то же время положение вооружённых сил страны является «хрупким». Им не хватает запасов боеприпасов и людских ресурсов для длительной войны с Россией, отмечают авторы исследования.
 
«Франция в настоящее время обладает одной из самых боеспособных армий Западной Европы благодаря стремлению страны поддерживать как можно более широкий спектр военных возможностей и сохранять способность справляться с любым видом конфликта, в том числе с применением обычных вооружений высокой интенсивности, без помощи союзников»,  говорится в докладе RAND.
 
По словам Forbes, Франция всегда была «белой вороной» западного союза. Помня о своём прошлом великой державы  армии Людовика XIV и Наполеона когда-то господствовали в Европе,  страна с 1945 года упорно добивалась проведения независимой внешней политики, чем порой приводила в ярость лидеров США.
 
«Но перед лицом возможного конфликта с Москвой из-за Восточной Европы и стран Балтии НАТО нужна вся помощь, которую оно может получить. Франция имеет все возможности оказать эту помощь»,  подчёркивает издание.
 
Франция может похвастаться впечатляющим набором возможностей для державы среднего размера. На активной службе у неё состоят 300 тыс. военнослужащих. Её танки Leclerc, реактивные истребители Rafale и 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки CAESAR находятся на одном уровне с современной американской или российской техникой. Страна имеет в наличии атомный авианосец и четыре атомные подводные лодки, вооружённые межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, а также спутники-шпионы и средства кибервойны, обращает внимание Forbes.
 
Проблема Франции не в широте, а в глубине возможностей. Речь не только об ограниченном количестве оружия и боеприпасов, но о важных вспомогательных службах, включая средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и воздушных перевозок, поясняет издание.
 
«Способность Франции выдержать высокотехнологичный конфликт с применением обычных вооружений ограничена,  отмечается в докладе RAND. Французская армия может выполнить все поставленные перед ней задачи сразу, но ей не хватает глубины, а это означает, что такие сложные операции быстро истощат как их человеческие, так и материальные ресурсы».
 
По иронии судьбы, несмотря на периодические ссоры, Франция и США столкнулись с одной и той же дилеммой. Обе страны вступили в новую эпоху, наступившую после терактов 11 сентября, с вооружёнными силами, ориентированными на механизированные боевые действия времён холодной войны, и им пришлось переориентироваться на ведение борьбы с повстанцами.
 
В течение многих лет Франция боролась с джихадистами в бывших французских колониях в африканском регионе Сахель, который охватывает Мали, Мавританию, Чад, Нигер и Буркина-Фасо. С момента начала операции «Бархан» в 2014 году в Африке было размещено порядка 5 тыс. французских солдат, а также небольшое количество войск, сражающихся с «Исламским государством»* в Ираке и Сирии, напоминает издание.
 
Но в июне 2021 года президент Эммануэль Макрон объявил о завершении операции «Бархан», хотя Франция по-прежнему сохранит военное присутствие в Сахеле. Теперь стране необходимо готовиться как к конфликту крупных держав, так и к небольшим войнам, полагает Forbes.
 
Лидеры США, включая Дональда Трампа, с давних пор обвиняют Европу в том, что она тратит недостаточно на оборону, вынуждая платить по её счетам американских налогоплательщиков. И всё же Франция считает себя защитницей континента  просто за его пределами.
 
«Французы рассматривают активные зарубежные операции своих войск, особенно в Сахеле, а также в Ираке и Сирии, как разделение бремени   как форму альтернативного вклада, которая укрепляет НАТО и европейскую безопасность, даже если они проводятся не в соответствии с мандатом альянса или ЕС»,  отмечают в RAND.
 
Тем не менее НАТО с момента своего создания уделяла особое внимание «российской угрозе». И французские военные станут бесценным активом в конфликте между НАТО и Москвой, считают в американском аналитическом центре.
 
«Франция могла поддержать возглавляемую США войну в Восточной Европе. Она имеет и развивает возможности, необходимые для того, чтобы противостоять опытному сопернику и помочь удовлетворить некоторые из выявленных потребностей для участия в высокоинтенсивных конфликтах с применением обычных видов вооружения»,  считают эксперты RAND.
 
Но, по их мнению, французским войскам не удастся продолжительно сражаться с Россией без американской поддержки. «С точки зрения США, это означает, что Франция может участвовать в крупномасштабной войне с применением обычных видов вооружений в Восточной Европе в течение ограниченного времени. Некоторые области, такие как радиоэлектронная борьба и противовоздушная оборона, могут выиграть от расширения американо-французского сотрудничества и способны повысить возможности Франции выдерживать конфликт такого типа»,  полагают аналитики.
 
Между тем, по мнению издания, существует ещё один более серьёзный вопрос: насколько Франция готова воевать с Россией? Соавтор доклада RAND Стефани Пезар считает, что всё зависит от обстоятельств.
 
«Если Франция убедится, что ситуация с безопасностью в Европе требует более широкого присутствия, то это, вероятно, будет иметь приоритет над зарубежными обязательствами — при условии, что эти зарубежные обязательства не направлены на обеспечение безопасности её заморских территорий,  заявила Пезар в интервью Forbes.  Пока Франция не убедится в том, что ситуация в Европе требует большего участия с её стороны, она будет продолжать обеспечивать безопасность следующего круга, такого как Средиземное море и Сахель».
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

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Forbes США Северная Америка
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