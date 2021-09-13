Forbes: «боеспособная, но хрупкая» армия Франции не сможет долго продержаться в войне с Россией

В случае полномасштабного конфликта Парижу не удастся долго противостоять Москве, пишет Forbes со ссылкой на новый доклад аналитического центра RAND. По словам авторов исследования, Франция располагает мощными вооружёнными силами с высокотехнологичным потенциалом, но им не хватит запасов боеприпасов и людских ресурсов для длительного конфликта с таким противником, как российская армия.

В случае полномасштабного конфликта Франция не сможет долго противостоять России. К таким выводам пришли эксперты американского аналитического центра RAND, сообщает Forbes.

Париж располагает мощной армией с высокотехнологичным потенциалом. В её состав входят современные реактивные самолёты, хорошо подготовленные подразделения спецназа и ядерное оружие.

В то же время положение вооружённых сил страны является «хрупким». Им не хватает запасов боеприпасов и людских ресурсов для длительной войны с Россией, отмечают авторы исследования.

«Франция в настоящее время обладает одной из самых боеспособных армий Западной Европы благодаря стремлению страны поддерживать как можно более широкий спектр военных возможностей и сохранять способность справляться с любым видом конфликта, в том числе с применением обычных вооружений высокой интенсивности, без помощи союзников», — говорится в докладе RAND.

По словам Forbes, Франция всегда была «белой вороной» западного союза. Помня о своём прошлом великой державы — армии Людовика XIV и Наполеона когда-то господствовали в Европе, — страна с 1945 года упорно добивалась проведения независимой внешней политики, чем порой приводила в ярость лидеров США.

«Но перед лицом возможного конфликта с Москвой из-за Восточной Европы и стран Балтии НАТО нужна вся помощь, которую оно может получить. Франция имеет все возможности оказать эту помощь», — подчёркивает издание.

Франция может похвастаться впечатляющим набором возможностей для державы среднего размера. На активной службе у неё состоят 300 тыс. военнослужащих. Её танки Leclerc, реактивные истребители Rafale и 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки CAESAR находятся на одном уровне с современной американской или российской техникой. Страна имеет в наличии атомный авианосец и четыре атомные подводные лодки, вооружённые межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, а также спутники-шпионы и средства кибервойны, обращает внимание Forbes.

Проблема Франции не в широте, а в глубине возможностей. Речь не только об ограниченном количестве оружия и боеприпасов, но о важных вспомогательных службах, включая средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и воздушных перевозок, поясняет издание.

«Способность Франции выдержать высокотехнологичный конфликт с применением обычных вооружений ограничена, — отмечается в докладе RAND.— Французская армия может выполнить все поставленные перед ней задачи сразу, но ей не хватает глубины, а это означает, что такие сложные операции быстро истощат как их человеческие, так и материальные ресурсы».

По иронии судьбы, несмотря на периодические ссоры, Франция и США столкнулись с одной и той же дилеммой. Обе страны вступили в новую эпоху, наступившую после терактов 11 сентября, с вооружёнными силами, ориентированными на механизированные боевые действия времён холодной войны, и им пришлось переориентироваться на ведение борьбы с повстанцами.

В течение многих лет Франция боролась с джихадистами в бывших французских колониях в африканском регионе Сахель, который охватывает Мали, Мавританию, Чад, Нигер и Буркина-Фасо. С момента начала операции «Бархан» в 2014 году в Африке было размещено порядка 5 тыс. французских солдат, а также небольшое количество войск, сражающихся с «Исламским государством»* в Ираке и Сирии, напоминает издание.

Но в июне 2021 года президент Эммануэль Макрон объявил о завершении операции «Бархан», хотя Франция по-прежнему сохранит военное присутствие в Сахеле. Теперь стране необходимо готовиться как к конфликту крупных держав, так и к небольшим войнам, полагает Forbes.

Лидеры США, включая Дональда Трампа, с давних пор обвиняют Европу в том, что она тратит недостаточно на оборону, вынуждая платить по её счетам американских налогоплательщиков. И всё же Франция считает себя защитницей континента — просто за его пределами.

«Французы рассматривают активные зарубежные операции своих войск, особенно в Сахеле, а также в Ираке и Сирии, как разделение бремени — как форму альтернативного вклада, которая укрепляет НАТО и европейскую безопасность, даже если они проводятся не в соответствии с мандатом альянса или ЕС», — отмечают в RAND.

Тем не менее НАТО с момента своего создания уделяла особое внимание «российской угрозе». И французские военные станут бесценным активом в конфликте между НАТО и Москвой, считают в американском аналитическом центре.

«Франция могла поддержать возглавляемую США войну в Восточной Европе. Она имеет и развивает возможности, необходимые для того, чтобы противостоять опытному сопернику и помочь удовлетворить некоторые из выявленных потребностей для участия в высокоинтенсивных конфликтах с применением обычных видов вооружения», — считают эксперты RAND.

Но, по их мнению, французским войскам не удастся продолжительно сражаться с Россией без американской поддержки. «С точки зрения США, это означает, что Франция может участвовать в крупномасштабной войне с применением обычных видов вооружений в Восточной Европе в течение ограниченного времени. Некоторые области, такие как радиоэлектронная борьба и противовоздушная оборона, могут выиграть от расширения американо-французского сотрудничества и способны повысить возможности Франции выдерживать конфликт такого типа», — полагают аналитики.

Между тем, по мнению издания, существует ещё один более серьёзный вопрос: насколько Франция готова воевать с Россией? Соавтор доклада RAND Стефани Пезар считает, что всё зависит от обстоятельств.

«Если Франция убедится, что ситуация с безопасностью в Европе требует более широкого присутствия, то это, вероятно, будет иметь приоритет над зарубежными обязательствами — при условии, что эти зарубежные обязательства не направлены на обеспечение безопасности её заморских территорий, — заявила Пезар в интервью Forbes. — Пока Франция не убедится в том, что ситуация в Европе требует большего участия с её стороны, она будет продолжать обеспечивать безопасность следующего круга, такого как Средиземное море и Сахель».