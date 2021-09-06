Le Monde: Европа задумалась об автономии от НАТО, хотя «летать на собственных крыльях» ещё не готова

Провал афганской кампании заставляет власти европейских стран задуматься о своей автономии от трансатлантического союзника, пишет Le Monde. Но при этом многие европейцы не хотят рвать связи с НАТО, не готовы к отказу от альянса, не видят никакой альтернативы ему.

Лидер Франции Эммануэль Макрон не стал высказываться по поводу вывода американских войск из Афганистана, опасаясь добавить к этой проблеме ещё и раздор со стороны европейцев. Но и он сам, и его окружение уверены, что нынешняя ситуация придаст аргументов давней идее Парижа о том, что европейскому континенту нужна автономная система обороны, пишет Le Monde.



Впрочем, как отмечает французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон, не стоит ожидать, что новая система обороны упадёт, «словно спелый фрукт». По его словам, скорее политикам постепенно будет приходить осознание, что автономия должна быть всё больше и больше. Он отмечает, что, с одной стороны, европейцы не хотят быть «машиной сопровождения» США, а с другой — не хотят, чтобы сложилось ощущение, будто они бросают Штаты в сложный момент.



Министры обороны и иностранных дел европейских государств собирались 2 и 3 сентября на давно запланированный неформальный саммит, где попытались подвести первые итоги событий в Афганистане. Они обсуждали создание европейских сил быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек. При этом автор статьи отмечает, что в 1999 году в Хельсинки речь шла о силах численностью 60 тыс. человек. В 2007 году всё же удалось создать подразделение из 1,5 тыс. человек, но их так никуда и не направили.



И сейчас подобная идея встречает разногласия среди европейцев. Так, Берлин выступает не столько за создание единой структуры, сколько за коалицию стран по желанию. Высокопоставленные европейские чиновники отмечают, что Европе уже давно пора подумать о своей самостоятельности и стратегической автономии. Однако при этом многие страны не хотят предпринимать никаких действий, которые могли бы поставить ЕС в конкуренцию с НАТО.



И тем не менее Евросоюз, который изначально строился под защитой «американского зонтика», сейчас оказался в кризисной ситуации. Последние два десятилетия повсюду, за исключением Ирака, европейцы сопровождали США в их операциях. Так что уход из Афганистана приведёт к переоценке мнений. Джо Байден на фоне своего предшественника пользовался благосклонностью европейцев, но сейчас, видимо, её лишится. В особенности изменение отношения ощутимо со стороны Германии и Великобритании, которые тоже участвовали до последнего в афганской кампании.



Впрочем, автор статьи отмечает, что снижение вовлеченности США в мировую повестку началось ещё при Обаме. Трамп действовал жёстче, но суть та же: в США настала эпоха неоизоляционизма. Но европейские политики тут же отмечают: каким бы сильным ни было разочарование, а достойной альтернативы союзу с США сейчас нет.



Ни государства Центральной Европы, ни сама Германия не ставят даже вопроса об отказе от трансатлантического союза. В частности, потому, что «летать на собственных крыльях» в ряде сфер европейцы не могут: например, в вопросах разведки. Как вариант, европейцы готовы создавать европейскую структуру внутри НАТО, но её очертания пока остаются туманны.



Пока у Евросоюза нет ни средств, ни намерения заменить НАТО, но он задался целью хотя бы определить свой «стратегический путеводитель», что, как ожидают, будет сделано в первом семестре 2022 года, когда председателем ЕС будет Франция. Для Европы это тем важно, что в случае, если США будут снижать степень участия в других конфликтах: на Ближнем Востоке (Сирия, Ирак), в Африке (зона Сахеля), на Украине, — то именно Европа там окажется на передовой.



При этом характерная для США усталость от бесконечных войн может подлить масла в огонь и их союзникам. Европейским лидерам будет сложнее убедить население своих стран в плюсах и легитимности иностранных кампаний. Им придётся пересмотреть и те миссии, что сейчас в активной стадии.



Но учитывая уход Великобритании, которая прежде блокировала какие-либо продвижения в сторону самостоятельности ЕС, многое теперь будет зависеть от Германии. Там сейчас идёт предвыборная борьба, но дипломаты считают, что в любом случае немецкие власти будут выступать за укрепление европейских сил, которое не шло бы вразрез с приверженностью НАТО.



Франция понимает обеспокоенность и чаяния своих союзников, поэтому, например, когда Эммануэль Макрон встречался с большим сторонником НАТО премьер-министром Нидерландов, они обсуждали не армию, а мигрантов, которые тоже могут принести немало проблем, пишет Le Monde.