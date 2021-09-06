Hill: Байдену стоит держаться от «Артемиды» подальше — наломает дров, как в Афганистане

Катастрофическое решение Байдена об уходе из Афганистана может оказать негативное влияние и на программу США по возвращению на Луну под названием «Артемида», пишет The Hill. В этом контексте, по мнению газеты, хотя у американского президента может возникнуть соблазн отвлечь внимание от Афганистана космосом, ему стоит держаться от «Артемиды» подальше — иначе он может опять наломать дров.

Хаос, который охватил Афганистан после решения президента США Джо Байдена о выводе войск, по идее, не имеет никакого отношения к программе NASA «Артемида» по возвращению на Луну. Казалось бы, что может быть общего у Афганистана и Луны? Однако, учитывая, что уход из Афганистана, похоже, похоронил президентский срок Байдена, его способность оказывать влияние хоть на что-нибудь — не говоря уже о возвращении США на Луну, — вызывает определённые сомнения, пишет The Hill.

Активный президент способен гарантировать успех такого проекта, как «Артемида». В частности, в своё время программу «Апполон» продвигали и Джон Кеннеди, и Линдон Джонсон. Программу же космического шаттла спасал лично президент Джимми Картер. Что же касается нашего времени, то бывший администратор NASA Джим Брайденстайн однажды сказал, что мог всегда рассчитывать на помощь вице-президента Трампа Майка Пенса, если бы конгресс не захотел выделять деньги его агентству.

Вместе с тем Джордж Буш — младший однажды объявил о начале программы «Созвездие» — и больше так о ней никогда не заговорил. Нежелание уделять крупной космической программе внимание или даже враждебное к ней отношение могут с лёгкостью привести к её гибели.

Никто не будет ничего делать только потому, что Байдену этого захотелось. Афганистан заставил усомниться в его способности принимать здравые решения многих, даже некоторых его былых друзей. «Зомби-президентство» Байдена, по всей видимости, негативно скажется на выделении NASA дополнительных средств, расширении программы «Артемида» и возвращении на Луну по графику.

Разумеется, это не значит, что «Артемида» обречена. Администратор NASA и бывший сенатор Билл Нельсон пользуется большим уважением в конгрессе, причём в обеих партиях. Это политик со стажем. Более того, Нельсона на этот пост наняли именно из-за его послужного списка на этом поприще.

Брайденстайн и ещё один бывший администратор NASA Чарльз Болден наверняка поддержат Нельсона. Вместе они образуют «космический триумвират», который в своей сфере по своему могуществу может сравниться с триумвиратами, некогда правившими Римом.

В частности, Брайденстайна или Болдена можно назначить на пост спецпредставителя США по космосу — ведь ничего не мешает тому же Джону Керри летать по всему миру и продвигать политику в области борьбы с глобальным потеплением. Пользующийся уважением государственный служащий мог бы заниматься тем же самым, но для укрепления программы «Артемиды» и расширения международного космического сотрудничества.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что «Артемиду» поддерживают обе партии США, если не считать фракцию сенатора Берни Сандерса. Поэтому Нельсону и его соратникам нет нужды тратить много времени на то, чтобы продавить концепцию «Артемиды». Тем не менее им всё равно придётся приложить немало усилий, чтобы пробить ей достаточное финансирование, а также пресечь все попытки политиков взять эту программу под мелочную опеку.

Проще говоря, «Артемида», скорее всего, выживет и даже будет успешно развиваться, несмотря на Байдена. Конечно, было бы неплохо, чтобы в Белом доме сидел более энергичный и компетентный человек, способный время от времени брать ситуацию под личный контроль. Однако этим займётся президент, которого изберут в 2024 году.

«Что касается Байдена, то лучшее, чего можно от него ожидать, так это того, чтобы он постоял в сторонке и дал «Артемиде» возможность развиваться. У него может возникнуть соблазн использовать эту программу для отвлечения внимания от фиаско в Афганистане. Но, как показывает история, он наломает дров и здесь», — подытоживает The Hill.