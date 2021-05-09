NI: США и Россия переживают «космический развод» — и для Вашингтона он весьма опасен

В последнее время США всё больше отказываются от международного сотрудничества в космосе — в том числе и с Россией и Китаем — в пользу односторонней политики, однако такой подход таит в себе немало опасностей, пишет The National Interest. Хотя США и обладают в космосе огромным преимуществом перед остальными державами, такой расклад, вероятно, не будет длиться вечно, в то время как международное сотрудничество может пойти на пользу американским интересам.

Сторонников развития космической отрасли в США вполне можно простить за то, что недавнее сообщение о решении России и Китая создать совместную исследовательскую базу на Луне вызвало у них только зевоту. Дело в том, что в рамках этой инициативы не было обозначено никаких конкретных сроков, в то время как космических проектов, которые остаются на бумаге, хоть пруд пруди, пишет The National Interest.

Пока русские и китайцы разговаривают друг с другом, NASA испытывает ракеты и отбирает астронавтов для своей программы Artemis, которая по своей задумке должна привести к возвращению американцев на Луну в течение следующих пяти лет. Однако политика США в космосе — это нечто большее, чем просто ассигнование бюджетов и решение крупных инженерных проблем. Она также включает в себя давнюю традицию международного сотрудничества, которое — что особенно важно — ведётся несмотря на любые геополитические трения.

«Вне зависимости от того, ждёт ли успех русских и китайцев или нет, их проект стал очередным признаком, свидетельствующим о том, что эта традиция оказалась под угрозой. Целая череда новых программ, соглашений и организаций говорит о том, что США разворачивают свою космическую политику в более одностороннее русло. В долгосрочной перспективе это чревато подрывом многостороннего режима в космосе», — предупреждает журнал.

Основу для этого режима заложило сотрудничество между США и Россией. Договор о космосе 1967 года, который, среди прочего, наложил запрет на развёртывание ядерного оружия в космосе и строительство военных объектов на Луне, оказался бы ничего не значащей бумажкой без разрядки в холодной войне. Ныне же этот договор — это один из столпов международного космического права. Международная космическая станция (МКС) фактически является российско-американским объектом притом, что американских астронавтов зачастую доставляют туда российские «Союзы». Сотрудничество США и России в этом плане благополучно пережило серьёзные кризисы в более широком дипломатическом контексте.

Однако многие из этих соглашений на данный момент постепенно сходят на нет. Успехи NASA в сотрудничестве с такими частными компаниями как SpaceX и Boeing приведут к тому, что американские астронавты всё чаще будут пользоваться американскими космическими кораблями, а не «Союзами». США перестанут финансировать МКС, вероятно, ближе к 2030 году, в то время как русские сообщили, что подумывают покинуть станцию в 2025 году и разработать собственный похожий космический объект.

Хотя NASA и пригласило Россию принять участие в новой программе Artemis, роль ей там была уготована достаточно незначительная. Поэтому нетрудно понять, почему директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отверг это предложение, охарактеризовав его как «американоцентричное» и сделав ставку на более равноправное партнёрство с Китаем. Вопреки практике, сложившейся после окончания холодной войны, характер возвращения Америки на Луну будет многосторонним только в той мере, в какой близкие союзники США будут помогать Вашингтону в качестве младших партнёров.

При этом программа Artemis включает в себя сильный нормативный компонент — соглашение, согласно которому, его участники будут иметь право владеть минеральными богатствами, добытыми на Луне, и устанавливать «зоны безопасности» в ходе космических операций с целью предотвратить вмешательство других космических субъектов. Однако подобный документ основывается на крайне специфическом толковании Америкой статей Договора о космосе 1967 года, которые запрещает присвоение природных космических объектов какому-либо государству. Из девяти стран, которые подписали это соглашение, лишь США обладают потенциалом для проведения подобных операций. Это обстоятельство не ускользнуло от Китая и России, поэтому те подписывать его отказались.

Перспективы сотрудничества с Китаем в космосе также выглядят мрачно. На данный момент гражданская космическая программа Китая занимает второе место в мире, однако, согласно Поправке Вульфа от 2011 года, NASA не имеет права взаимодействовать с Пекином без разрешения со стороны конгресса в каждом конкретном случае. Цель этой поправки состояла в том, чтобы помешать передаче Китаю важных технологий, однако крайне сомнительно, чтобы эта инициатива существенно замедлила прогресс Пекина в космосе.

Реальность такова, продолжает The National Interest, что космическое сотрудничество США сейчас не нужно. В плане баланса сил в космосе США и так слишком могущественны: если сложить весь гражданский и военный космический бюджет США ($40 млрд), то он практически сравнится с бюджетом всего остального мира вместе взятого. Из 3372 действующих искусственных спутников на околоземной орбите 56% находятся под контролем правительства США или американских организаций. Только одна SpaceX может побороться за космическое лидерство с почти любым национальным государством. Подобный перекос в силах делает одностороннюю политику в космосе крайне соблазнительной идеей.

Однако китайско-российское соглашение по Луне намекает, какие могут быть последствия у такого поведения в долгосрочной перспективе. Подобная однополярность в плане космического потенциала не будет длиться вечно: уже в этом десятилетии Индия станет четвертой страной в мире, которая достигнет уровня пилотируемых космических полётов, а Китай, вероятно, попытается высадить человека на Луну в 2030-х годах.

Последующие события космической эры во многом будут зависеть от того, каким образом США используют свой огромный потенциал. На данный момент Вашингтон в космической сфере подчиняется бездумному диктату великодержавного соперничества, что чревато большим ущербом всей космической отрасли в международном масштабе. Нетрудно представить себе новую космическую гонку, для которой будут характерны конкурирующие правовые режимы, а также наращивание космических вооружений и постоянные инциденты на орбите. Вполне вероятно, что из этой борьбы победителями выйдут вовсе не США и их союзники, и впоследствии будущие поколения американцев будут изучать период 20-х годов XXI века, задаваясь вопросом, почему их страна не сумела воспользоваться моментом своего почти безраздельного космического господства для расширения режима сотрудничества в этой сфере.

Без всяких сомнений, этот режим не идеален. В нём нет явного места для признания прав на космическую собственность. Он не слишком эффективен в плане контроля над космическими вооружениями. Однако это обстоятельство говорит не в пользу отказа от существующей архитектуры, а скорее в пользу её улучшения. В программе Artemis есть здравое зерно в плане международной космической политики, однако эти пункты не станут общепринятыми нормами только по одному велению Вашингтона. США не должны бояться вести переговоры с Россией и Китаем с целью пересмотреть Договор о космосе.

Не так давно Россия отметила шестидесятую годовщину полёта Юрия Гагарина в космос, и Москва воспользовалась этим, чтобы ещё раз указать на необходимость запрета размещения обычных вооружений в космосе. Несколько американских экспертов увидели в этой возможности для сотрудничества подлую ловушку, подготовленную для США, учитывая, что это предложение никак не решает проблему китайского и российского противокосмического арсенала наземного базирования.

Однако автоматически отвергать любые предложения только потому, что они исходят от России или Китая — это, мягко говоря, ребячество. Более того, тезис, гласящий, что Америка всегда выполняет свои международные обязательства, а Россия и Китай — нет, также весьма далёк от истины. Ответ на эту дилемму состоит не в том, чтобы отказываться от любого сотрудничества, а в том, чтобы стремиться как можно точнее выработать конкретные формулировки. США необязательно соглашаться с предложенными Россией и Китаем договорами в их нынешнем виде, как и верить всех их заявлениям на слово. Однако даже несовершенный запрет на размещение обычных вооружений на орбите послужит положительным прецедентом и пойдёт на благо американским интересам в том числе и потому, что подобные вооружения могут угрожать ядерной стабильности на Земле. «Антагонистическое мышление лишь гарантирует дальнейшее разрушение существующей архитектуры в космической сфере», — отмечает издание.

«Возможно, что лидерство США в плане международного космического потенциала более весомо, чем в любой другой сфере. Во время и после холодной войны Америка воспользовалась этим преимуществом, что привело к сотрудничеству с Россией в ходе создания нынешнего многостороннего космического режима. Нынешняя же политика Вашингтона в лице программы Artemis и деятельности Космических сил лишь говорит о его стремлении к одностороннему господству в космосе и подрывает давнюю традицию взаимодействия, которая поддерживала в космосе сердечные отношения и безопасность. В краткосрочной перспективе США мало чем рискуют, если откажутся от сотрудничества с Россией и Китаем, однако NASA и Пентагону следует опасаться эффекта колеи. Если Америка будет вести себя в космосе недобросовестно, то ей вполне можно ожидать, что и другие субъекты в этом пространстве ответят ей той же монетой», — подытоживает The National Interest.