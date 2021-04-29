Растения и долгосрочное пребывание в космосе — CGTN объяснил, какие эксперименты будет проводить Китай на своей новой станции

С 2003 года Китай отправил в космос 11 астронавтов, но их пребывание там было ограничено, передаёт CGTN. Чтобы исправить ситуацию, КНР строит собственную станцию, в которой учёные со всего мира смогут проводить долгосрочные эксперименты, включая выращивание растений и изучение влияния космоса на человека.

Здесь, на Земле, под действием гравитации яблоко упадёт на землю. Но в космосе оно будет парить — вот так. Но как это яблоко изменится в условиях микрогравитации? Что случится, если астронавты съедят это яблоко?

Начиная с 2003 года Китай в общей сложности отправил в космос 11 астронавтов. В ходе своего пребывания там они провели различные эксперименты, однако время каждого такого путешествия было ограничено. И Китай планирует исправить эту ситуацию, построив новую космическую станцию к концу 2022 года. Как ожидается, она должна будет проработать более 10 лет, что позволит астронавтам, которые там будут находиться, проводить более длительные эксперименты в области физики, биологии и космологии.

Если говорить об экспериментах, то китайские учёные заинтересованы в процессе выращивания растений. Эти цветы и овощи были выращены из семян, выведенных в космосе. Также учёных заботит вопрос о влиянии жизни в космосе на человека. Знания о том, как обеспечить астронавтам безвредное для здоровья долгосрочное пребывание в космосе, могут проложить путь для будущих космических путешествий.

Новая космическая станция КНР будет доступна не только китайским учёным, но и их коллегам со всего мира. На сегодня для первой серии экспериментов в новой космической лаборатории были отобраны уже девять проектов, предложенные 17 странами, включая Германию, Францию и Италию.

Как рассчитывают разработчики, их станция откроет новую главу в освоении космоса человеком.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2021 года.