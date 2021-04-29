ABC News: в США умер участник первой лунной миссии Майкл Коллинз
И в конце нашей сегодняшней передачи мы вспоминаем астронавта «Аполлона-11» Майкла Коллинза и его путешествии на Луну.
И в конце нашей сегодняшней передачи мы вспоминаем астронавта «Аполлона-11» Майкла Коллинза и его путешествии на Луну.
В «Зените» отреагировали на информацию, что клуб получил разрешение от властей Санкт-Петербурга заполнить стадион «Газпром Арена» на 100% в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Локомотив».
Киев передал специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау дополненное предложение по механизму предотвращения нарушения перемирия в Донбассе, сообщил глава украинской делегации Леонид Кравчук.
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков осудил проведение марша в центре Киева по случаю годовщины формирования нацистской дивизии СС «Галичина», который организовали ультраправые радикалы.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей Москвы не удивляться выпадению снега в мае.
Бабушкинский суд Москвы оставил в силе штраф Алексею Навальному за клевету на ветерана Великой Отечественной войны.
В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Стамбуле с ограниченным количеством зрителей, несмотря на локдаун, который продлится в Турции до 17 мая.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью РИА Новости заявил о готовности турецкой стороны в любое время принять санитарных инспекторов из России для оценки безопасности курортов.
Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в расположение национальной команды пять игроков московского ЦСКА.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление посла ЕС о том, что отношения между Москвой и Брюсселем находятся «в низшей точке после холодной войны».
Матч 28-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Арена Химки».
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью РИА Новости заявил об отсутствии проблем для российских граждан, летящих через Турцию транзитом.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что ситуация с быстрым распространением нового штамма COVID-19, такая как в Индии, может произойти в любой стране.
Наставник московского «Локомотива» Марко Николич стал лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле.
Главы делегаций России и США на переговорах в Вене Михаил Ульянов и Роберт Малли провели «детальную и очень полезную» беседу на тему иранской ядерной сделки.
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало текст письма главного тренера баскетбольного «Милана» Этторе Мессины бывшему игроку команды Майку Джеймсу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что Россия не будет терпеть отношение, демонстрируемое Чехией, Болгарией, странами Прибалтики и другими.
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что России после предложения Европарламента отключить страну от SWIFT необходимо быстрее внедрять в оборот цифровой рубль.
Агент нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев прокомментировал оскорбления своего клиента в адрес московского ЦСКА после победы в шестом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.
Вероятность появления в самарских «Крыльях Советов» нынешних руководителей московского ЦСКА, президента Евгения Гинера и генерального директора Романа Бабаева, крайне низкая.
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержится в тюремной больнице СИЗО «Матросская Тишина», сообщили RT в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
Московский городской суд 17 мая приступит к рассмотрению по существу иска прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* экстремистской организацией.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция нацелена на совместное производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
Рабочая группа по оценке ущерба при парламенте Крыма попросила следственные органы России возбудить уголовное дело против 12 граждан Украины за организацию водной блокады полуострова.
Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший опубликовал резкий пост в адрес игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
Почти 244 млн прививок от коронавируса сделали в Китае, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
В Москве в течение суток зарегистрировано 3215 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Днём ранее в городе было выявлено 1840 случаев коронавируса.
Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что потребности ФРГ в российском природном газе в последующие годы, скорее всего, вырастут.
Главный тренер «РБ Зальцбург» Джесси Марш возглавит «РБ Лейпциг».
Чехия не заинтересована в эскалации отношений с Россией и верит, что со временем их удастся урегулировать и сделать взаимовыгодными при условии взаимоуважения, заявил глава чешского МИД Якуб Кулганек в интервью газете Pravda.
Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки увеличилось на 9284 и достигло 4 796 557. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.
Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский оскорбил московский ЦСКА после победы в шестом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина.
Генштаб ВС России завершил комплексную проверку войск ВВО, сообщил в Национальном центре управления обороной России начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
Секретари Советов безопасности стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании в Душанбе договорились о разработке мер по предотвращению биологических угроз.
Более 150 тыс. человек написали Диктант Победы на площадках Восточного военного округа, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
Вице-премьер России Александр Новак в ходе российско-германской сырьевой конференции сообщил, что Россия за всю историю поставила Германии более 1 трлн куб. м газа.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет участвовать в выборах в Государственную думу от партии «Единая Россия».
Верховная рада Украины назначила Германа Галущенко министром энергетики. Решение поддержали 305 депутатов.
Глава МИД Германии Хайко Маас прибыл в Афганистан, его визит состоялся за два дня до официального начала вывода войск НАТО из республики, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального.
Глава Минюста Чехии Мария Бенешова прокомментировала расследование взрывов во Врбетице.
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий отреагировал на информацию о приходе президента ЦСКА Евгения Гинера и генерального директора московского клуба Романа Бабаева в самарский клуб.
Правительство Армении намерено продлить срок запрета импорта в республику турецких товаров, а также их продажу в свете того, что «обходными путями их импортируют», сообщил и. о. министра экономики Ваан Керобян.
Президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор московского клуба Роман Бабаев могут перейти в самарские «Крылья Советов».
Предприятия торговли и общественного питания в праздничные и нерабочие дни с 1 по 10 мая будут работать в обычном режиме.
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Сан-Хосе Шаркс» — «Аризона Койотс».
Палестинское движение ХАМАС отвергло идею переноса парламентских выборов в Палестине в преддверии встречи руководства страны, на которой партия президента Махмуда Аббаса ФАТХ будет обсуждать возможную отсрочку выборов из-за разногласий с Израилем по вопросу голосования в Восточном Иерусалиме.
Агент полузащитника «Фрайбурга» Гуса Тиля Фулько ван Куперен отреагировал на новость о возможном возвращении своего клиента в московский «Спартак».
В Следственном комитете рассказали о расследовании причастности гражданина Украины Егора Краснова к преступлениям, совершённым в России сторонниками украинского радикального сообщества «М.К.У.».
Первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что Европарламент внёс пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции.