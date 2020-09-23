Business Insider: НАСА планирует вернуться на Луну в 2024 году

Согласно представленному НАСА плану лунной миссии Artemis, новая высадка человека на Луну должна произойти уже в 2024 году, пишет Business Insider. Перед этим планируется провести два тестовых полёта в 2021-м и 2023 году. Впрочем, пока неясно, сможет ли НАСА собрать необходимые средства, отмечает издание: организация попросила у конгресса США почти $28 млрд.

В НАСА опубликовали первый полный план для своей миссии Artemis, призванной осуществить первый с 1972 года полёт человека на Луну, сообщает Business Insider.

Согласно плану, экспедиция на Луну должна состояться в 2024 году, пишет издание. До этой даты НАСА намерена провести две тестовые миссии к Луне для испытания своего нового космического корабля «Орион».

«Наш план доставки на Луну первой женщины-космонавта и следующего мужчины вступает в действие», — написала у себя в Twitter сотрудница НАСА Кэти Людерс. При этом директор НАСА Джим Брайденстайн признал, что 2024 год является весьма амбициозным сроком. На данный момент пока неясно, сумеет ли НАСА собрать нужное количество средств, отмечает Business Insider: организация попросила у конгресса США почти $28 млрд.

Что касается деталей лунной программы НАСА, то первым этапом миссии Artemis будет запуск корабля «Орион» без экипажа на лунную орбиту, пишет издание. Ожидается, что этот полёт состоится в ноябре 2021 года. Следующим этапом будет запуск «Ориона» с четырьмя астронавтами на борту: они должны будут достичь обратной стороны Луны. Этот пуск запланирован на апрель 2023 года.

Наконец, в 2024 году планируется запустить «Орион» на лунную орбиту с последующей высадкой астронавтов на поверхность Луны. Ожидается, что посадка должна будет осуществиться на Южном полюсе Луны, что станет беспрецедентным событием. По мнению НАСА, лунный Южный полюс будет представлять наибольшую ценность для путешественников с Земли, поскольку там, вероятно, содержится большое количество замороженной воды. В теории из этой воды можно будет электричеством выделять кислород и водород, являющийся топливом для множества ракет.

Как пишет Business Insider, миссия Artemis — это только первый этап планов НАСА. Впоследствии НАСА намерена создать новую орбитальную станцию Gateway, наподобие МКС, которая будет выполнять роль перевалочного пункта на пути к Луне. Её строительство будет осуществляться силами разных стран: своё согласие на участие в проекте уже дали Россия, Япония и Канада. Эти же страны согласились сотрудничать в постройке базы на поверхности Луны. База будет рассчитана на четырёх человек и оснащена двумя луноходами.