Independent: в NASA разработали правила для покорителей Луны

В американском космическом агентстве представили соглашения под названием Artemis, которые предлагают принять странам, планирующим полёты на Луну. В основном там речь идёт о мирном использовании космоса, ответственном отношении, но также от стран требуется прозрачность и готовность делиться находками, пишет Independent.
В NASA объявили, что ведут переговоры о том, чтобы все страны, которые хотят развивать совместную деятельность на Луне, приняли условия соглашения под названием Artemis, пишет Independent. Такое название ему дали по имени программы, в рамках которой планируют отправить новую команду на Луну к 2024 году.
В число этих соглашений входят, например, такие положения: использование космоса в мирных целях, прозрачность работы стран, использование совместимых технологий, общих стандартов. Партнёры должны предоставлять помощь другим космонавтам в случае чрезвычайных ситуаций, открыто регистрировать любые космические объекты, публиковать собранные научные данные, сохранять исторические космические артефакты, добывать ресурсы в соответствии с международными соглашениями, не мешать другим миссиям и ответственно утилизировать мусор.
По словам представителей NASA, эти соглашения соответствуют договору 1967 года, в рамках которого сегодня осваивается космос, но дополняют его другими деталями.
Когда появился предварительный проект этого договора, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин его резко раскритиковал. Он написал в Twitter, что США собираются захватить Луну так же, как Ирак или Афганистан, и что с помощью этих соглашений будет создана коалиция стран, которые позволят это сделать.
В NASA заявили, что навязывать соглашения никому не будут и что переговоры по их поводу будут вести в двустороннем формате. Также там рассчитывают, что и Россия его подпишет.
В то же время эксперты оценивают, что эти соглашения — ответ на космическую программу Китая, который в этом вопросе гораздо менее прозрачен, чем США. Американские специалисты напоминают, как обломки китайской ракеты чуть не рухнули на густонаселённые районы США, пишет Independent.
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