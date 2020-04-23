Американский журналист: США оказались не готовы к COVID-19, как к холодной войне и терактам 11 сентября

Начиная с Перл-Харбора, американское руководство последовательно демонстрировало неумение подготовиться к очевидному, полагает старший корреспондент NBC News Том Брокау. По его словам, неготовность к вспышке коронавируса — очередной провал страны, которая в своё время проворонила технологические успехи СССР, необдуманно ввязалась в войну во Вьетнаме, а потом не смогла предотвратить теракты 11 сентября.

Перл-Харбор, холодная война, теракты 11 сентября, а теперь и коронавирус. Старший корреспондент NBC News Том Брокау рассматривает сегодняшнюю чрезвычайную ситуацию в стране через призму прошлого и задаётся вопросом о том, почему на протяжении всей истории американские лидеры раз за разом как будто упускают важнейшие предупреждающие сигналы.



ТОМ БРОКАУ, старший корреспондент NBC News: Я работаю журналистом с 1962 года. Считайте сами. Это долгое время. Я видел много перемен в этой стране, и я также изучал нашу историю. И один из непременных выводов, которые я всегда делал на основании собственного опыта и опыта Америки, заключается в том, насколько мы не готовы к очевидному.



Начиная с Перл-Харбора. Все знали, что японцы наращивают силы. Но мы пропустили ту атаку. И нам пришлось очень быстро на неё отвечать.



Потом, после войны, было великое, великое соревнование между Соединёнными Штатами и Советским Союзом. Мы всегда считали, что мы далеко впереди них, и в плане технологии, и по другим параметрам. Пока не появился «Спутник» и их межконтинентальные баллистические ракеты. И тогда мы узнали, что уделяли недостаточно внимания их замыслам.



Следующим был Вьетнам. Это устроили люди, бывшие старшими офицерами во Вторую мировую войну и считавшие, что всё знают. Но пойти против страны, которая сражается на собственной территории за собственные убеждения… Это было одно из великих бедствий, которые мы видели в своей жизни.



К сожалению, на этом всё не закончилось. Мы жили беззаботно — и вдруг нашей стране пришлось пройти через 11 сентября. Это описывали как «провал воображения». Нет, это не было провалом разведки. Это было провалом разведки, провалом подготовки к тому, что может вот-вот произойти.



Мы всегда в каком-то смысле ориентируемся на последнюю войну. Когда она осталась позади, мы, конечно же, решили, что у нас снова всё хорошо.



А потом где-то во Вселенной, сначала в Китае, а теперь и по всему миру, появился вирус. Один из самых смертоносных вирусов в истории человечества. И он не будет последним. Подготовка к этому должна стать частью нашего будущего.



Итак, я думаю, что новыми героями для нас должны стать не те, кто каждый день произносит речи, выступает со своим мнением по телевизору, вроде меня. Новые герои — это те, с кем вы хотели сидеть на уроках биологии в старших классах. Это учёные, которые ещё на ранних этапах начали об этом предупреждать. Эпидемиологи, которые тогда работали. Они говорили: «Это надвигается, мы должны что-то с этим делать».



Но мы уделяли слишком много внимания другим отвлекающим факторам. Пусть хорошие времена идут своим чередом! И вот хорошие времена со скрежетом остановились. Вопрос: извлечём ли мы уроки на этот раз? Мне осталось жить не так уж долго, но у меня есть внуки. Надеюсь, что мы извлечём уроки.



Это был комментарий Тома Брокау.



Дата выхода в эфир 21 апреля 2020 года.