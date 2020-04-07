DE: пандемия не умерит воинственность Москвы — но не дремлет и НАТО

Россия несмотря на пандемию коронавируса будет укреплять свой флот и наращивать своё военно-морское присутствие, сообщает Daily Express со ссылкой на редактора журнала Warship International Fleet Review Иэна Бэллэнтайна. Вместе с тем, как подчёркивается в материале издания, офицеры ВМС НАТО заявляют, что альянс готов к обороне против любых посягательств извне.

Редактор специализированного журнала Warships International Fleet Review Иэн Бэллэнтайн заявил, что поведение российского руководства — включая выступление замминистра обороны Алексея Криворучко на церемонии спуска на воду нового корвета «Ретивый» — свидетельствует о том, что Москва не собирается идти на какие-либо уступки в своём противостоянии с Западом на фоне пандемии коронавируса, сообщает британский таблоид Daily Express. Как пишет издание, эксперт убеждён, что недавний инцидент в проливе Ла-Манш, в ходе которого «весьма серьёзные силы под руководством ВМС Великобритании» были вынуждены сопровождать конвой из семи российских кораблей, стали «очередным примером воинственности России и решимости Запада не реагировать на запугивания».

«А тем временем в Арктике, вдали от взора мирового сообщества, другие страны на протяжении как минимум части периода пандемии, сообща продемонстрировали упорную готовность проводить операции против России в самых сложных условиях, — также заявил Бэллэнтайн. — Атомные ударные подлодки ВМС США «Коннектикут» и «Толедо» пробились сквозь крышу мира в рамках учений Ice Exercise (ICEX) 2020, в которых также принимали участие моряки и учёные из Великобритании, Канады, Японии и Норвегии. Помимо всплытия сквозь лёд субмарины также скорее всего провели отработку различных приёмов для поддержания своей готовности проводить операции подо льдом, где прячутся российские атомные (и несущие ядерное оружие) подлодки, в том числе — и явно не в последнюю очередь — потренировавшись вести огонь торпедами по изворотливому и скрытному противнику».

По словам господина Бэллэнтайна, для того чтобы «получить превосходство» над Западом, Россия вкладывает большие средства в строительство не только атомных подлодок, но и дополнительных надводных кораблей. «Некоторые из этих судов — ещё более эффективны, чем те, которые участвовали в недавнем прорыве через Ла-Манш и устроили демонстрацию огневой мощи на востоке Средиземного моря, — добавил эксперт. — Пока в мире набирала обороты пандемия коронавируса, замминистра обороны России Алексей Криворучко принял участие в церемонии спуска на воду корвета «Ретивый» типа «Стерегущий» — и чиновник воспользовался выступлением, чтобы объявить о планах по строительству дополнительных фрегатов типа «Адмирал Горшков». Фрегаты этого типа — самые мощные боевые суда российского ВМФ в своём классе. Криворучко также пообещал, что расширение программы строительства фрегатов обеспечит петербургскую «Северную верфь» заказами на ближайшие десять лет».

Комментируя ситуацию, коммодор ВМС Норвегии Ингве Скуглунд, который в настоящий момент командует Постоянным оперативным соединением объединённых ВМС НАТО в Атлантике (SNMG1), помогавшим британским и французским морякам вести наблюдение за российскими кораблями, в свою очередь заявил, что Ла-Манш в связи с очень активным судоходством в нём имеет для НАТО огромное значение, говорится в материале Daily Express. «В последнее время в этом районе наблюдается серьёзная военная активность со стороны не входящих в альянс сил. Являясь силой в составе НАТО, мы ставим перед собой задачу вместе с союзниками обеспечить безопасность на море и транслировать от НАТО посыл о том, что мы готовы к сдерживанию и обороне», — отметил норвежский офицер. По его словам, присутствие в Ла-Манше в последние недели — это «как раз то, ради чего создавалось SNMG1». «Мы каждый день проводим подготовку, чтобы иметь возможность исполнять любые задачи по приказу Командования ВМС НАТО. Мы с большим удовольствием воспользовались представившейся нам возможностью помочь своим британским и французским союзникам в Ла-Манше, а также проверить готовность наших собственных сил оперативно выполнять предстоящие задачи. Мы по-прежнему находимся на посту и продолжаем выполнять важнейшую работу в рамках НАТО даже в то время, когда все страны переживают трудные времена», — подчеркнул Скуглунд.

Тем временем, вице-адмирал ВМС США и командующий американскими подводными силами Дарил Кодл на церемонии открытия учений ICEX, заявил: «Арктика может стать стратегически важным коридором между Индийским и Тихим океанами, Европой и территорией США, и в нём будет расти соперничество». Как пишет Daily Express, вице-адмирал отметил, что подводным силам США необходимо поддерживать свою готовность к операциям в условиях Крайнего Севера, дабы «в случае необходимости защитить интересы национальной безопасности и поддержать благоприятный для нас баланс сил».

Как напоминает обозреватель Daily Express, на момент публикации статьи в России было зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 76 из 80 регионов страны и 30 смертей от болезни, однако «высказывались предположения о том, что эти цифры не соответствуют реальным показателям». По данным британского таблоида, российское Министерство здравоохранения ранее заявило, что довольно уровнем готовности российских регионов к пандемии, но «некоторые медработники заявляли, что испытывают нехватку самого базового оборудования».