Guardian: «необычно высокая активность» — британский флот сопроводил российские корабли в Ла-Манше

Королевский флот Великобритании заявил о «необычно высокой активности» российских военных кораблей в Ла-Манше после сопровождения семи российских судов в проливе, сообщает The Guardian. Предполагается, что подобная активность стала реакцией на учения НАТО Cold Response, которые должны были пройти в Норвегии в середине марта.

Группе из девяти британских кораблей пришлось сопровождать российские военные корабли в проливе Ла-Манш на фоне вспышки коронавируса в Великобритании, сообщает The Guardian.

Четыре фрегата и несколько патрульных судов, в том числе патрульный корабль HMS Tyne и фрегат HMS Sutherland, отслеживали перемещения семи российских кораблей: двух фрегатов, трёх корветов и двух десантных кораблей.

При этом пребывание российских кораблей в проливе на протяжении нескольких дней заставило британских военных заявить о «необычно высокой активности» российского флота. Представители ВМФ отметили, что период подобной активности завершился около полутора недель назад, и, по их мнению, стал реакцией на западные военные учения в Европе, а не на уязвимое положение Великобритании в связи с распространением коронавируса.



Издание также напоминает, что в последние недели британские ВВС объявляли о нескольких случаях перехвата и сопровождения российских разведывательных самолётов и бомбардировщиков.

В частности, 11 марта истребители Королевских ВВС Typhoon осуществили вылеты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения двух российских противолодочных самолётов Ту-142.

Источники в военно-морских силах Великобритании предполагают, что Россия таким образом реагирует на военные учения НАТО Cold Response, в которых должны были принять участие 14 тыс. военнослужащих из девяти стран и которые должны были пройти в Норвегии в середине марта. Тем не менее распространение коронавируса в Европе вынудило страну отменить учения, для участия в которых Великобритания направила 2 тыс. военнослужащих.