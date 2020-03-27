Guardian: «необычно высокая активность» — британский флот сопроводил российские корабли в Ла-Манше

Королевский флот Великобритании заявил о «необычно высокой активности» российских военных кораблей в Ла-Манше после сопровождения семи российских судов в проливе, сообщает The Guardian. Предполагается, что подобная активность стала реакцией на учения НАТО Cold Response, которые должны были пройти в Норвегии в середине марта.
Группе из девяти британских кораблей пришлось сопровождать российские военные корабли в проливе Ла-Манш на фоне вспышки коронавируса в Великобритании, сообщает The Guardian.
Четыре фрегата и несколько патрульных судов, в том числе патрульный корабль HMS Tyne и фрегат HMS Sutherland, отслеживали перемещения семи российских кораблей: двух фрегатов, трёх корветов и двух десантных кораблей.
При этом пребывание российских кораблей в проливе на протяжении нескольких дней заставило британских военных заявить о «необычно высокой активности» российского флота. Представители ВМФ отметили, что период подобной активности завершился около полутора недель назад, и, по их мнению, стал реакцией на западные военные учения в Европе, а не на уязвимое положение Великобритании в связи с распространением коронавируса.
Издание также напоминает, что в последние недели британские ВВС объявляли о нескольких случаях перехвата и сопровождения российских разведывательных самолётов и бомбардировщиков.
В частности, 11 марта истребители Королевских ВВС Typhoon осуществили вылеты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для идентификации и сопровождения двух российских противолодочных самолётов Ту-142.
Источники в военно-морских силах Великобритании предполагают, что Россия таким образом реагирует на военные учения НАТО Cold Response, в которых должны были принять участие 14 тыс. военнослужащих из девяти стран и которые должны были пройти в Норвегии в середине марта. Тем не менее распространение коронавируса в Европе вынудило страну отменить учения, для участия в которых Великобритания направила 2 тыс. военнослужащих.
Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру заявила, что написала письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с невыплатой алиментов её мужем, футболистом «Сочи» Иваном Новосельцевым.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT предложение члена Общественной палаты России Султана Хамзаева ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поблагодарил лидеров стран G20, которые поддержали решение о переносе Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса.
Никаких чрезвычайных ситуаций в связи с карантином в изоляторах временного содержания ГУ МВД России по Москве нет. Об этом заявил председатель IV состава ОНК Москвы, зампредседателя Общественного совета при столичном ГУ МВД Вадим Горшенин.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация приостанавливает тестирование спортсменов на неделю в связи с распространением коронавируса.
Цель предстоящей нерабочей недели состоит в том, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет прямое внешнее управление Украиной «привычными для него циничными методами».
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о возможном досрочном завершении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему понравились заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости Соединённым Штатам вернуться к работе, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как изменилась жизнь Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. По его словам, он стал принимать дополнительные превентивные меры, но продолжает работать.
В Министерстве внутренних дел Украины заявили о готовности применять технические средства для контроля местоположения украинцев, если эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 будет быстро распространяться.
В Министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что белорусская авиакомпания «Белавиа» продолжит полёты из Минска в Москву, несмотря на решение России о прекращении полётов из российских аэропортов с 27 марта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будут отменять из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запланированные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне мероприятия.
Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство не фиксирует в настоящий момент взрывного роста числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.