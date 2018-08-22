Daily Mail: британский ВМФ «проводил» через Ла-Манш новый российский фрегат

Британский флот отрядил отдельный корабль и вертолёт, чтобы те «присмотрели» за проходящим через Ла-Манш новым российским фрегатом «Адмирал Макаров», пишет Daily Mail. Как отмечают представители королевского ВМФ, растущая активность военных кораблей Москвы в Атлантике представляет собой «пугающую» тенденцию.
Королевский военно-морской флот Великобритании «проводил» новый российский фрегат «Адмирал Макаров» через Ла-Манш, сообщает Daily Mail. «Присматривать» за российским кораблём неподалёку от берегов Соединённого королевства отрядили минный тральщик HMS Hurworth и военный вертолёт Wildcat.
Как отметил капитан авианосца королевского военно-морского флота Queen Elizabeth Джерри Кид, в последние годы со стороны России наблюдается «впечатляющий уровень морской активности» в районе Атлантического океана. Кид назвал такую тенденцию «пугающей» и заявил, что именно поэтому Великобритания должна укреплять силу собственного флота.
Представители британского ВМФ заявили, что этим летом отслеживанием российской активности занимались самые продвинутые корабли. Также к задаче периодически подключаются королевские ВВС.
Daily Mail напоминает, что за прошедший год российские военные корабли проходили через Ла-Манш по меньшей мере 5 раз.
Monners: Корабль законно идёт в международных водах. В чём новость?
Sweetheart_Sara: Сторонники брексита побежали к морю приветствовать своих соотечественников, друзей и духовных лидеров — русских.
expat Welshman: Как кто-то может пройти через Ла-Манш (международный морской путь), не проходя мимо берегов Великобритании?
Deanna: Это самый очевидный маршрут, по которому русские могут идти — не делать же им крюк через север Шотландии, потом южнее мимо Ирландии, огибая Корнуолл и Девон! Daily Mail всегда специально разжигает возмущение.
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