Times: «подводная активность» России тревожит британский флот

В интервью The Times офицеры Королевского военно-морского флота Великобритании посетовали на «высокую активность» российских субмарин в Атлантическом океане. Вместе с тем они заверили издание, что сделают всё возможное, чтобы обеспечить безопасный поход нового британского авианосца «Королева Елизавета» в США.

Активность российских подводных лодок «пугает» и достигает «неожиданных масштабов». Такое мнение в интервью The Times выразил капитан нового британского авианосца «Королева Елизавета», который вскоре отправится в свой первый трансатлантический вояж.

«Российские субмарины действуют в Северной Атлантике намного активнее, чем когда-либо со времён холодной войны. И мы относимся к этому очень серьёзно. Наш корабль будет хорошо защищаться во время его путешествия через Атлантику», — заявил командующий авианосной ударной группировкой Соединённого Королевства Эндрю Беттон.

Он также признался, что британский флот беспокоит стремление некоторых стран, в том числе Китая, разработать современных средства борьбы с авианосцами. По его словам, Лондон следит за ситуацией и разрабатывает собственные тактики, техники и процедуры, чтобы ответить на эти угрозы.

Командир «Королевы Елизаветы» Джерри Кид предположил, что увеличением морской активности Россия продемонстрировала свои «очевидные намерения». В прошлом году Королевскому флоту приходилось 33 раза реагировать на приближение военных кораблей Москвы, а в 2010-м — только один раз, отмечает The Times.

Издание поясняет, что авианосец прибудет в США, чтобы принять на борт два экспериментальных самолёта F-35B. В течение 11 недель британские пилоты должны будут совершить на них 500 вылетов.

Если малозаметные истребители-бомбардировщики не смогут взлетать с «Королевы Елизаветы», то британскому флоту придётся сильно постараться, чтобы сохранить статус «первоклассной морской силы», подчеркнул Кид. Он добавил, что благодаря двум авианосцам королевский ВМФ вошёл в «высшую лигу», но его мощь всё ещё находится на «среднем уровне».