Newsweek: Россия стремительно расширяет флот — к концу года в строй войдут 26 новых судов

На приёме в честь Дня ВМФ президент России Владимир Путин заявил, что к концу года в строй войдут 26 новых кораблей, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, Москва занимается расширением своего флота, чтобы бросить вызов морскому владычеству США, и Западу следует это учитывать.

Россия стремительно увеличивает свой флот и планирует ввести в строй 26 новых кораблей к концу года, пишет Newsweek со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Во время приёма по случаю Дня ВМФ российский лидер особо подчеркнул скорость, с которой новые суда спускаются на воду. «Хорошие темпы перевооружения и модернизации — это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу, — отметил Путин. — Всего же за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр».

Российский президент также выразил уверенность, что расширение флота обеспечит «высокую боеготовность и эффективность военно-морских сил». Он также добавил, что его страна «продолжит реализацию мер, направленных на укрепление и развитие флота, на повышение его оснащённости».

В прошлом месяце командующий американским флотом в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго предупредил, что Москва занимается расширением своего подводного флота в Европе, чтобы бросить вызов американскому морскому владычеству, действуя «в самой агрессивной манере с конца холодной войны».

Фогго также отметил, что российские субмарины располагают ракетами, способными добить до любой европейской столицы. В этом контексте, по словам адмирала, Западу «важно быть осведомлённым о том, где эти платформы действуют в любой момент времени».

Кроме того, Россия недавно испытала «неуязвимую» гиперзвуковую ракету. В марте Путин также рассказал о разработках нескольких образцов вооружений, которые будут способны превзойти американскую технику.

Москва увеличивает свой военный потенциал на фоне напряжённых отношений с Европой, НАТО и США. Весь мир, как считает журнал, с тревогой наблюдает за очевидными амбициями Москвы, особенно после решения «поддержать сепаратистов» на Украине и «аннексии» Крыма.