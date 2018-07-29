CNN: парадом в День ВМФ Россия напомнила, что в диалоге с ней нельзя забывать и о её мощи

На параде в честь Дня ВМФ Владимир Путин продемонстрировал новейшие образцы военной техники, предназначенные для потенциальных действий против НАТО, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, таким образом российский лидер напомнил, что хотя США и могут вести с ним диалог по различным вопросам, с его военной мощью нельзя не считаться.

Россия устроила демонстрацию своей военной мощи, и этот спектакль имеет геополитическое значение. Москва открыла Международные армейские игры и начала (парад. — ИноТВ) в честь Дня ВМФ, который в России является государственным праздником.

Всего несколько мгновений назад мы наблюдали за тем, как президент Владимир Путин осматривает новейшую технику, созданную для того, чтобы бросить вызов США и НАТО. Эта демонстрация также служит напоминанием всему миру о том, кто у России в союзниках. Давайте обсудим это более подробно со старшим международным корреспондентом CNN Фредом Пляйтгеном, который выходит с нами на связь по телефону из Санкт-Петербурга. Фред, это определённо очень важная демонстрация силы. Но каково её значение как для россиян, так и аудитории за пределами России, для которой всё это предназначено?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Здравствуйте, Джордж. Я нахожусь прямо напротив Владимира Путина, который сейчас выступает с речью. По моему мнению, она, как вы уже упоминали, имеет большое значение, как для россиян, так и для зарубежных наблюдателей, особенно из западных стран. На протяжении последних двух недель мы наблюдали за улучшением отношений президента Трампа и президента Путина: они говорили о ядерном разоружении, о налаживании связей между двумя странами — США и Россией.

Но в тоже время, разумеется, мы видим, что в частности в США, многие относятся к этому в негативном ключе. Думаю, что среди прочего русские показывают этими армейскими учениями и, особенно, сегодняшним парадом, демонстрацией морской мощи, что «вы можете налаживать с нами отношения, но вы должны понимать, что мы по-прежнему очень сильная военная держава».

За последние пару лет русские потратили много времени и денег на модернизацию своих вооружённых сил, и, особенно, на флот. И именно это сейчас они и демонстрируют. Они показывают новую технику, — в частности малозаметный фрегат, который осмотрит Владимир Путин, а также подводную лодку, которую называют «убийца авианосцев». Она, конечно, была создана для уничтожения в частности американских авианосцев. Они также спроектировали разведывательный корабль, который нацелен, конечно, на действия против НАТО. Иными словами, русские говорят, что с одной стороны они хотят улучшения отношений — этого сейчас очень сложно добиться, — но с другой стороны они показывают, что их силы постоянно модернизируются, Джордж.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 29 июля 2018 года.