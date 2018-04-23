Daily Star: Москва приступила к восстановлению баланса сил в Средиземном море

Боевые корабли ВМФ России вошли в Средиземное море и взяли курс на базу в Тартусе, сообщает Daily Star. Как утверждает издание, после ракетных ударов западной коалиции по Сирии Москва якобы увеличивает военное присутствие в регионе, чтобы уравновесить баланс сил — чтобы «быть равным по силе США и их союзникам».

Боевые корабли Военно-морского флота Российской Федерации вошли в акваторию Средиземного моря, сообщает Daily Star.

Речь идёт о сторожевых кораблях «Пытливый» и «Сметливый», которые в субботу прошли через пролив Босфор, взяв курс на российскую военно-морскую базу в Тартусе, поясняет британское издание.

Как утверждает Daily Star, президент Российской Федерации Владимир Путин якобы увеличивает военное присутствие в регионе, чтобы уравновесить баланс сил — чтобы «быть равным по силе США и их союзникам».

В общей сложности российская военно-морская база в Тартусе может принять 11 боевых кораблей, уточняет издание.

«Пытливого» и «Сметливого», отмечает Daily Star, Москва отправила к сирийскому побережью после того, как Соединённые Штаты, Великобритания и Франция запустили 103 ракеты по трём объектам на территории Сирии.