Times: российские ВМС сыграли у берегов Сирии в кошки-мышки с британской подлодкой

Британская подводная лодка оказалась втянута в игру в кошки-мышки с российскими ВМС в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии, пишет The Times со ссылкой на свои источники. Как отмечает газета, это стало первым случаем, когда «такое опасное состязание» состоялось накануне нанесения военного удара.

Британская ударная подводная лодка оказалась втянута в игру в кошки-мышки с российскими субмаринами и военными кораблями, пишет The Times со ссылкой на свои источники в военных кругах.



В то время как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй принимала решение об ударе по Сирии, в водах Восточного Средиземноморья разворачивалась драма. Подлодку Королевских ВМС, вооружённую крылатыми ракетами, как предполагается, преследовала, по крайней мере, одна, а возможно, и две российские субмарины, которые за необычайную трудность обнаружения на Западе окрестили «Чёрными дырами».



Кроме того, судя по всему, поиском британской подлодки также занимались два российских фрегата и одно противолодочное воздушное судно. Подводная же лодка класса Astute в рамках этого «напряжённого и опасного состязания» потратила несколько дней на то, чтобы избежать обнаружения.



В последние годы на фоне роста напряжённости британские и российские подлодки начали всё чаще преследовать друг друга в Северной Атлантике, Северном море и Средиземноморье. Однако это соревнование, судя по всему, стало первой «подводной дуэлью», которая состоялась незадолго до нанесения военного удара.



Британское судно прикрывал американский флот, который отправил патрульный самолёт P-8 в Восточное Средиземноморье для установления местонахождения и слежки за российскими силами. Американский самолёт этого типа оснащён поисковыми сенсорами, а также способен нести на борту ракеты, торпеды и мины.



Охоту, по всей видимости, возглавляли подводные лодки проекта «Палтус», которые действуют с российской базы в сирийском Тартусе. На них стоят два дизельных генератора и электрический двигатель, который позволяет им действовать с исключительной скрытностью. На борту судов этого типа могут находиться торпеды, а также крылатые и противолодочные ракеты.



Британская подводная лодка обладает ограниченной огневой мощью. Вероятно, она несла на борту не более 20 ракет Tomahawk, радиус действия которых составляет 1600 км. Некоторые американские подлодки могут нести на борту 154 ракеты этого типа.



Командиров подлодок учат выпускать из-под воды за раз лишь небольшое количество ракет, чтобы избежать обнаружения. «Чем дольше ты остаёшься в районе, пуская ракеты, тем больше ты выдаёшь свою позицию, — пояснил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Ник Чайлдс. — Подводную лодку это делает уязвимой».



«Однако в итоге эта проблема не возникла: эта британская лодка в нанесении удара участия не приняла», — подводит итог The Times.