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Focus: британцы послали России сигнал устрашения из-подо льдов Арктики

Материал представлен в переводе ИноТВ
Впервые более чем за десять лет атомная подлодка ВМС Великобритании всплыла во льдах Арктики, сообщает Focus. По мнению наблюдателей, британцы, принимая участие в американских учениях ICEX, тем самым элементарно посылают сигнал устрашения России и недавно переизбранному президенту Владимиру Путину, отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

Впервые более чем за десять лет подводная лодка ВМС Великобритании всплыла во льдах Арктики. В случае с кораблём Её Величества «Тренчент» речь идёт об атомной противолодочной подводной лодке. Это хоть и означает, что она оснащена атомным реактором, на её борту, однако, нет ядерных боеголовок.

ВМС Великобритании принимают участие в учениях ICEX, которые проходят каждые два года и длятся сразу несколько недель. Компанию кораблю Её Величества «Тренчент» составляют две противолодочные подводные лодки ВМС США. При этом корабль ВМС США «Хартфорд» всплыл в Арктике уже несколько дней назад. На поверхности военных моряков встретили члены оказывающих поддержку подразделений.

Всплытие в арктических льдах — задача непростая. Для того чтобы осуществлять точную навигацию, необходимо, в частности, учитывать изменённую под ледяным покровом акустику.

В этом году учения проводятся в море Бофорта, то есть, недалёко от российских территориальных вод: оно входит в состав Северного Ледовитого океана и омывает берега Аляски.

В свою очередь, наблюдатели считают, что британцы, принимая участие в учениях, посылают России сигнал устрашения. Буквально на днях — к большому неудовольствию западных стратегов — Владимир Путин был вновь переизбран президентом Российской Федерации.

Дата публикации 20 марта 2018 года.

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источник
Focus Online Германия Европа
теги
Арктика Великобритания подводная лодка Россия США учения
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