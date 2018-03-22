Focus: британцы послали России сигнал устрашения из-подо льдов Арктики

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03:59 Источник: на западе Москвы мотоциклист насмерть сбил пешехода На западе Москвы в районе Дорогомилово мотоциклист совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавший скончался.

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01:16 Источник: тела погибших в ЦАР российских журналистов доставили в Москву Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, погибших в Центрально-Африканской республике, доставили самолётом в Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту.

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