Washington Times рассказала о стратегической угрозе для США — российских подлодках

Российские подводные лодки ведут всё более активную деятельность в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, сообщает The Washington Times. Особое беспокойство вызывает то, что Москва может попытаться использовать в своих целях или разорвать подводные оптоволоконные кабели, которые проложены по морскому дну, и это, как пишет американское издание, представляет стратегическую угрозу для США.

Российские подводные лодки, которые ведут всё более активную деятельность в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, заставляют администрацию Трампа принимать срочные меры из-за беспокойства, связанного с тем, что подводные оптоволоконные кабели, проходящие по дну и передающие наиболее важные военные тайны Пентагона, могут оказаться в опасности, сообщает The Washington Times.

Президент России Владимир Путин бросает серьёзный вызов интересам безопасности США. По словам руководителя инициативной группы по Трансатлантической безопасности Магнуса Норденмана, «темп оперативной деятельности подводного флота России» сейчас практически такой же, как «во времена холодной войны». «Очевидно, что ВМС США уделяют больше внимания российской угрозе в Атлантическом океане», — добавил он.

В декабре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine и другим СМИ заявил, что Кремль инвестирует большие средства в подводный флот и что с 2013 года российский флот получил 13 новых подлодок. По его словам, страны НАТО уступают России в подводной мощи. «Мы меньше тренировались и потеряли навыки», — отметил Столтенберг.

Особое беспокойство, по словам одного из бывших высокопоставленных офицеров ВМС США, вызывает то, что Москва может попытаться использовать в своих целях или разорвать подводные оптоволоконные кабели, которые проходят по дну Атлантического и Северного Ледовитого океанов, пишет американское издание.

«У России была возможность проводить определённые манипуляции с этими кабелями в течение последних 20—30 лет, — утверждает старший научный сотрудник в The Heritage Foundation Том Каллендер. — В каком-то смысле это стратегическая угроза».

Эта угроза, как утверждает The Washington Times, становится более серьёзной, когда военный и гражданский мир начинают сильно зависеть от онлайн-коммуникаций.

Согласно данным технологической компании TeleGeography, более 95% мирового интернет-трафика передаётся через сеть подводных кабелей, проложенных по морскому дну.

Норденман отметил, что защита этих кабелей была приоритетной задачей Пентагона на протяжении нескольких десятилетий, но вскоре ушла на второй план из-за войн в Афганистане и Ираке, борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, а также из-за подъёма Китая и борьбы за влияние в Южно-Китайском море.

По словам Норденмана, Россия опережает США в усиливающемся противостоянии в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, в котором особое внимание уделяется подводным линиям коммуникации.

«В любую эпоху войн перехват информации и подрыв линий коммуникации всегда были частью военных действий», — добавил он.

Как сообщает The Washington Times, в связи с тем, что стратегические интересы США находятся и в других районах, командование ВМФ России сосредоточило значительную часть своих усилий на операциях по наблюдению за подводными лодками. Особый успех был достигнут в разработке глубоководной атомной подводной лодки АС-12 «Лошарик». По словам аналитиков, эта подлодка предназначена для проведения разведывательных миссий, учитывая её способность погружаться гораздо глубже, чем обычные подводные лодки.

Россия также перестраивает две подводные лодки с баллистическими ракетами в наблюдательные суда, а также подводную лодку класса «Оскар» с крылатыми ракетами — для выполнения похожих миссий, утверждает Норденман.

Что касается ВМС США, то они не настолько активно расширяли свой подводный флот, считает Каллендер. По его словам, инвестиции в американский подводный флот «рухнули в 1990-х годах».

Как пишет издание, командование ВМС США намерено расширить подводный флот за счёт бюджета на 2019 финансовый год. В проекте бюджета администрации Трампа, который был опубликован в понедельник, фигурирует запрос Пентагона на одну новую подводную лодку типа «Колумбия».

ВМС США также намерены приобрести две новейшие подводные лодки класса «Вирджиния». Как утверждает Норденман, остаётся неясным, сколько новых подводных лодок ВМС США будут проводить операции по наблюдению.

Несмотря на «подводную гонку вооружений» между Россией и США, обеспечение защиты морского дна в Атлантическом океане не обязательно зависит от размера подводного флота той или иной страны, добавил Норденман.

«Ключевая задача Пентагона заключается в сохранении постоянного присутствия на океанских водах и под ними», — подчеркнул он.

Как отмечает The Washington Times, подводное патрулирование в сочетании с воздушным наблюдением за действиями России будет иметь жизненно важное значение для сдерживания угрозы. «Чем больше вы знаете о противнике, тем лучше вы можете реагировать», — считает Магнус Норденман.