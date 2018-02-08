CNBC: таяние льдов подогревает аппетиты современных покорителей Арктики

Потепление океанской поверхности и уменьшение площади морского льда в Арктике делает этот богатый ресурсами регион всё более привлекательным. Как пишет CNBC, Россия уже давно стремится обеспечить себе экономическое и военное господство в регионе, однако не стоит сбрасывать со счетов США и Китай, которые также намерены много инвестировать в арктическую инфраструктуру.

Более половины береговой линии Северного Ледовитого океана приходится на побережье России в её арктической части, поэтому Москва уже давно стремится обеспечить себе экономическое и военное господство в этом регионе мира, который манит своими нетронутыми запасами нефти и газа. Как пишет CNBC, теперь и Китай начал пробивать себе дорогу в Арктику, объявив в прошлом месяце о своём стремлении создать «Полярный шёлковый путь» в северных широтах, где из-за глобального потепления открываются новые маршруты мореплавания и появляются новые экономические возможности.

Как указывает автор статьи, на кону стоит от 20% до 25% неразведанных мировых запасов органического топлива, не говоря уже о других пригодных для добычи полезных ископаемых, таких как золото, серебро, алмазы, медь, титан, графит, уран, и прочих ценных редкоземельных элементах. Лёд отступает, и эти ресурсы становятся всё более досягаемыми.

На декабрьской конференции климатологов в Новом Орлеане команда специалистов из Национального управления океанических и атмосферных исследований объявила, что Арктика в известном нам виде ушла в прошлое. Воспользовавшись неологизмом «новая Арктика», эти эксперты рассказали, что потепление океанской поверхности и уменьшение площади морского льда являются беспрецедентными за последние 1,5 тыс. лет. По их словам, «Арктика не демонстрирует ни малейших признаков того, что она может вернуться в то состояние, в котором пребывала в прежние времена».

Лёд отступает, и на его место приходят корпорации и государства. В регионе ускоренными темпами строятся морские порты, объекты по добыче полезных ископаемых, нефте- и газопроводы, а также обслуживающие их автомобильные, железные дороги и аэродромы. Россия является несомненным лидером в развитии арктической инфраструктуры. Москва вновь открывает некогда заброшенные советские военные городки, а также строит новые объекты и аэродромы на своих северных территориях. Одновременно она создаёт целую череду морских портов на побережье Северного Ледовитого океана.

Однако Россия не одинока в своих усилиях. Финляндия, Соединённые Штаты и Канада тоже намерены вкладывать значительные инвестиции в инфраструктуру в своих арктических зонах. Но именно усиление Китая, который имеет территориальные притязания на Арктику и превращается в полярную державу, может активизировать соперничество и борьбу за ресурсы и влияние в этом регионе. Китай проявляет большой интерес к Арктике, прекрасно понимая, что она может предложить в плане судоходства, рыбных промыслов, энергетической безопасности и минеральных ресурсов. Китайское правительство ориентируется на долгосрочную перспективу и при помощи своего финансового могущества стремится обеспечить себе доступ к ресурсам, которые оно не в состоянии получить посредством территориальных претензий.

Прошлым летом китайские власти расширили масштабы своей глобальной инициативы по созданию инфраструктуры под названием «Один пояс, один путь». Теперь она включает и арктический компонент. Таким образом, Китай подключается к общей концепции объединения мира и становится одним из её центров, одновременно обращая внимание на Арктический регион. В это же самое время китайский ледокол, проводивший научную экспедицию, завершил свою околополярную навигацию, пройдя по Северному морскому пути вдоль российского берега, а затем по Северо-Западному проходу вдоль побережья Северной Америки. Китай продолжает изыскивать возможности для заключения сделок о свободной торговле в Скандинавии и Канаде, а также стремится к участию в научном сотрудничестве в Арктике.

«Налицо активные дипломатические усилия и инициативность. Инициатива «Один пояс, один путь» нашла своё арктическое проявление, а ещё они демонстрируют научный интерес. Новая экономическая динамика такова, что Китай активно действует в Арктике», — говорит Хизер Конли, работающая старшим вице-президентом в Центре стратегических и международных исследований и специализирующаяся на Европе, Евразии и Арктике.