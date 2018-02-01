IBO: атомные подлодки НАТО зачастили в прибрежные воды Норвегии

Игры в кошки-мышки между НАТО и Россией в водах Баренцева и Норвежского морей привели к тому, что подлодки союзников всё чаще появляются в норвежских портах. Эксперты всерьёз опасаются, что рост числа подобных визитов увеличит риск аварий, связанных с утечкой радиации, сообщает The Independent Barents Observer.

Атомные подводные лодки союзников гораздо чаще появляются в норвежских водах, всплывая для смены экипажа или других целей в портах или поблизости от берега. В прошлом году было выдано более 40 разрешений на заход в прибрежные воды Норвегии, чего не было никогда в истории. «По три-четыре в месяц», — сказал капитан Пер-Томас Бё из Министерства обороны в Осло, отвечая на вопрос The Independent Barents Observer о количестве заходов атомных подводных лодок союзников в 2017 году.

«Большинство пришлось на север — в три раза больше заходов», — рассказал Бё о географическом распределении заходов АПЛ союзников. Как правило, американские подлодки, находящиеся на задании в Норвежском море, не хотят возвращаться на юг до самого Хоконсверна или на базу в Великобритании для смены члена экипажа или получения нового оборудования или снабжения. Для экономии времени лодки всплывают поблизости от тех мест, где идёт игра в кошки-мышки с русскими.

Однако не все заходы означают фактическое появление в порту. Часто, в особенности на севере Норвегии, подлодка всплывает в прибрежной полосе во фьорде, откуда членов экипажа доставляют в ближайший порт на другом судне. С начала 1950-х и на протяжении холодной войны политика Норвегии заключалась в том, чтобы не разрешать военным кораблям союзников в мирное время заходить в порты восточнее 24-го градуса, то есть в порты Финнмарка на побережье Баренцева моря.

Военно-морская база Олавсверн рядом с Тромсё закрылась в 2009 году, всего лишь за год до того, как Россия вновь значительно увеличила частоту выходов своих подводных лодок с Кольского полуострова в Северную Атлантику. Сейчас в состав российского Северного флота входят 13 многоцелевых и 7 стратегических атомных подводных лодок, а также 10 атомных подводных лодок специального назначения. Помимо этого, у российского ВМФ много дизельных подлодок, совершающих частые переходы между Баренцевым, Балтийским и Средиземным морями.

По словам капитана Пера-Томаса Бё, увеличение числа посещений Северной Норвегии подлодками союзников тесно связано с ростом активности российских подлодок в северных водах. Для НАТО отслеживание перемещения российских подлодок имеет стратегическое значение. Подлодки с Кольского полуострова попадают в Северную Атлантику через так называемый Фареро-Исландский рубеж. Если за ними не следить, то они могут представлять потенциальную угрозу для кораблей союзников, курсирующих между Европой и Северной Америкой. В случае возможного военного конфликта закрытие Фареро-Исландского рубежа силами НАТО приведёт к повышению безопасности конвоев союзников.

К западу от Нордкапа

К западу от Нордкапа, где проходит граница между Баренцевым и Норвежским морями, глубины гораздо больше, и начинается игра в кошки-мышки. Глубина Баренцева моря не превышает 250 метров, и отслеживать подлодки, выходящие со своих баз на побережье между Мурманском и норвежской границей, проще. Поэтому чем севернее в Норвежском море силы НАТО смогут обнаруживать и отслеживать движение российских подлодок, тем проще будет наблюдать за маршрутами их передвижения в Северной Атлантике.

Однако, как говорят, в последние годы эта задача стала труднее из-за использования более тихих винтов, особенно на последних АПЛ проекта «Ясень». Два года назад командующий ВМС НАТО вице-адмирал Клайв Джонстон поднял тревогу, публично заявив, что альянс видит «больше активности со стороны российских подлодок, чем мы видели со времён холодной войны».

Недавно The Independent Barents Observer опубликовал статью, в которой рассказывается о местах базирования на Кольском полуострове шпионских атомных подводных лодок, работающих сейчас по всему миру. В ближайшие годы для секретных спецопераций будут построены новые лодки, включая крупнейшую в мире АПЛ «Белгород» длиной 184 метра.

Строительство 13 новых атомных подлодок

На единственном в России предприятии в Северодвинске, где строятся атомные подводные лодки, сейчас на этапе строительства находятся 13 АПЛ. Реализация цели Путина по возвращению военно-морского флота в Мировой океан идёт по графику, и ожидается, что в течение следующих нескольких лет в составе Северного флота будет уже около 35 атомных подводных лодок.

Среди стран НАТО атомные подводные лодки есть у Франции, Великобритании и США. Разумно предположить, что большинство атомных подлодок в водах Северной Норвегии американские.

В основном американские подлодки

У ВМС США на вооружении стоят три типа многоцелевых подводных лодок. Самыми старыми и многочисленными являются подлодки типа «Лос-Анджелес», построенные в 1980-х. Более современными являются подлодки типов «Сивулф» и «Вирджиния». Согласно отчёту Норвежского института оборонных исследований, опубликованному в 2016 году, всего у ВМС США 54 многоцелевых атомных подводных лодки, расположенных на базах как на Восточном, так и Западном побережье. Вероятнее всего, в прибрежных водах Норвегии появляются подлодки, базирующиеся на восточном побережье. Стратегические АПЛ США Американские к побережью Норвегии не подходят.

На всех американских, британских и французских подлодках установлено по одному реактору. С самого конца 1980-х на многоцелевых подлодках во время походов в обычных обстоятельствах не было ядерного оружия на борту.

Необходимо разрешение Норвегии

Иностранное атомное военное судно не имеет права заходить в норвежские воды без предварительного разрешения. Необходимо обратиться в Агентство по радиационной защите Норвегии, которое рекомендует выдачу или невыдачу судну подобного разрешения. Однако последнее слово остаётся за Министерством обороны. Такое разрешение выдаётся каждый раз, когда атомная подлодка союзников хочет всплыть у побережья Норвегии или зайти в какой-либо порт, включая базу ВМФ Хоконсверн в районе Бергена на юго-западном побережье.

Агентство по радиационной защите подтверждает резкий рост числа заявок на заход атомных подводных лодок союзников в воды Норвегии. «За последние годы их число значительно увеличилось», — говорит Эйвинд Гьёлме Сельнэс, старший советник отдела аварийной готовности и реагирования агентства.

Новый анализ угроз на подходе

По его словам, агентство вскоре опубликует отчёт об изменениях в оценке ядерной безопасности в последние годы. «Мы будем писать о увеличении числа заходов в порты», — сказал Гьёлме Сельнэс, пояснив, что это станет новой отправной точкой для новой оценки готовности агентства к чрезвычайным ситуациям.

«Норвежское агентство по радиационной защите отвечает за обеспечение правильного и ответственного осуществления заходов. У нас есть полномочия по проверке планов обеспечения безопасности и аварийной готовности, и мы также осуществляем надзор после выдачи разрешений [на заход в норвежские воды или порты]», — рассказал Гьёлме Сельнэс.

«Беллона»: повышение риска аварий

Нильс Бёмер, физик-ядерщик из экологической организации «Беллона» в Осло, считает, что чем больше атомных судов будет в водах Норвегии, тем выше риск аварий, которые будут иметь последствия для населения и окружающей среды Норвегии. «В прошлом году было по три-четыре захода в месяц, и это значительно меняет картину риска», — говорит Бёмер, указывая на возможность аварий как с союзническими, так и российскими атомными подводными лодками.

«История говорит нам о том, что аварии случаются», — сказал Бёмер. Его организация публиковала отчёты об авариях на подлодках Северного флота во времена холодной войны как в водах Арктики, так и Северной Атлантики. «Большее число союзнических и российских подлодок увеличивает риск новых аварий. Мы также знаем, что власти США не комментируют факт наличия или отсутствия ядерного оружия на их подлодках», — пояснил он.

Бёмера особенно беспокоят большие расстояния на севере. «На Крайнем Севере средства аварийного реагирования вряд ли находятся за углом», — сказал он.

Йодсодержащие препараты для раздачи

В прошлом году Агентство по радиационной защите заявило, что рост числа атомных подводных лодок у побережья Норвегии увеличивает риск аварий, связанных с утечкой радиоактивного излучения. В результате агентство и органы здравоохранения договорились провести оценку необходимости обеспечения части населения йодсодержащими препаратами.

Приём таблеток с йодом в течение нескольких часов после поражения радиоактивным йодом-131 может предотвращать появление рака щитовидной железы, особенно у детей и подростков. Сегодня на складе в Осло хранятся 3 миллиона йодсодержащих препаратов, но вскоре они будут доставлены в зоны повышенного риска.

Дата публикации 31 января 2018 года.