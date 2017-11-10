NRK: Норвегия беззащитна перед новейшим высокоточным оружием России Бывший главком ВС Норвегии Сверре Дисен считает, что комплексы «Искандер», крылатые ракеты и другое новейшее российское оружие представляет серьёзную угрозу. Норвегии придётся защищать очень много важных объектов, а на практике это сделать почти невозможно, сообщает NRK. Военные эксперты также отмечают, что Норвегия особенно уязвима перед новыми вооружениями, поскольку они мгновенно могут разрушить инфраструктуру. 10 ноября 2017 NRK

NRK: Москва превратилась в кулинарный оазис и велосипедное раздолье Сегодня все, кто любит вкусную еду или прогулки на велосипеде, смогут найти для себя в Москве что-то интересное. Журналист норвежского издания NRK рассказал, как российская столица изменила свой облик за несколько десятилетий. 9 августа 2017 NRK

NRK: норвежские эксперты советуют властям не спешить винить Россию в кибератаках Телекомпания NRK пообщалась с рядом норвежских экспертов по поводу недавнего заявления Полицейской службы безопасности Норвегии о том, что за несколькими кибератаками, проведёнными против ведомства и норвежских госслужащих, стоит Россия. Эксперты предостерегли от выдвижения поспешных обвинений в адрес Москвы без конкретных доказательств, поскольку это может привести к нагнетанию ситуации и негативно отразиться на отношениях между двумя странами. 5 февраля 2017 NRK

NRK: Закидавшие Россию камнями отказываются платить штраф В августе норвежская полиция арестовала четырех мужчин, которые в течение пятнадцати минут бросали камни через границу в сторону России, напоминает норвежский телеканал NRK. За «оскорбительное поведение» по отношению к восточному соседу суд приговорил троих из мужчин к крупному штрафу, который двое из них сочли слишком высокими и платить отказываются. 7 декабря 2016 NRK

Кодовое имя Стеклов: Генсек НАТО рассказал, как едва не угодил в КГБ Во второй половине 1980-х Йенс Столтенберг поддерживал контакт с советским атташе по культуре Борисом Кирилловым, который также был сотрудником КГБ и вербовал норвежских политиков, пишет NRK. Во время последней встречи уже в 90-х Столтенберг попытался переманить Кириллова на норвежскую сторону по поручению полицейской разведки, но попытка не удалась. 4 октября 2016 NRK

Гендиректор WADA: Россия видит в нас врага и каждый день атакует сайт Сайт WADA каждый день атакуют хакеры, и руководство Всемирного антидопингового агентства подозревает, что в этом замешана Россия, заявил генеральный секретарь WADA Оливье Ниггли в интервью норвежскому телеканалу NRK. По словам гендиректора, совместная антидопинговая работа с Россией проблематична, пока эта страна не признает свои проблемы и не перестанет видеть в WADA врага. 3 сентября 2016 NRK

NRK: Россия внезапно закрыла Баренцево море для норвежских ученых МИД Норвегии и ученых-исследователей всерьез обеспокоил отказ России выдать разрешение на проведение ежегодной зимней экспедиции для регистрации рыбных запасов, которую норвежцы традиционно проводят в российской экономической зоне Баренцева моря. По словам специалистов, в перспективе это может серьезно помешать совместному управлению морскими запасами. Однако норвежские ученые надеются, что традиционное сотрудничество с Россией не будет разорвано из-за санкций, передает NRK. 25 августа 2016 NRK

NRK: Норвежцы нарушили границу с РФ «оскорбительным» метанием камней Полиция Норвегии задержала четырех норвежцев за то, что они бросались камнями через границу с Россией, сообщает телеканал NRK. Двое задержанных сразу же признали свою вину. После проверки и допроса полиция отпустила нарушителей, но им по-прежнему грозят штрафы или тюремное заключение на срок до трех месяцев за «оскорбительное поведение». 15 августа 2016 NRK

NRK: В Норвегии еще не решили, дарить ли финнам гору Ко дню независимости Финляндии норвежцы собираются сделать ей достойный подарок – вершину горы, лежащей на границе двух государств. Норвежский парламент сейчас рассматривает эту инициативу, сообщает норвежский телеканал NRK. Премьер-министр Эрна Солберг еще не решила, станет ли ее поддерживать, а в МИД заявили, что такой дар противоречил бы законодательству страны. 31 июля 2016 NRK

NRK: США присмотрят за Россией с помощью норвежских радаров Норвегия сооружает в Вардё новейшую систему радаров, которая будет отслеживать все перемещения в атмосфере и космическом пространстве, сообщает NRK. По мнению аналитиков, новая РЛС станет элементом более крупной американской системы Space Fence и позволит военным Норвегии и США собирать разведданые о деятельности России, включая испытания межконтинентальных ракет с подводных лодок и с космодрома Плесецк вплоть до Камчатки. 15 апреля 2016 NRK