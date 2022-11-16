NRK: «без комментариев» — у властей Норвегии нет претензий к воевавшему на Украине нацисту

Норвежский нацист воевал на стороне Украины в составе «иностранного легиона», пишет NRK. Как сообщается, 22-летний гражданин Норвегии в прошлом был осуждён на родине за хранение и кражу оружия. В социальных сетях мужчина опубликовывал кадры с нацистской символикой и открыто высказывал свои расистские взгляды. Тем не менее спецслужба скандинавской страны не стала комментировать действия соотечественника.
В феврале этого года правительством Украины был сформирован «интернациональный легион» – вооружённая группировка из числа иностранных добровольцев, находящаяся в подчинении Министерства обороны Украины. В ряды этого подразделения записался гражданин Норвегии, который на протяжении нескольких лет открыто поддерживает нацистскую идеологию. Среди прочего, он активно делился нацистскими символами и своими симпатиями к национал-социализму в социальных сетях. Мужчина публиковал фотографии со свастикой и нацистскими флагами, а также писал расистские сообщения в отношении чернокожих и евреев, пишет NRK.
Как сообщается, норвежец с ранних лет интересовался оружием и Второй мировой войной. В интернете он показывал приобретённые старые военные автомобили. В марте прошлого года 22-летнему мужчине был вынесен приговор о незаконном хранении и краже оружия после того, как его остановили с крупной партией запчастей для оружия на пути в Норвегию из Германии. По данным экспертов по оружию криминальной полиции Норвегии, запчасти были заимствованы из пулемётов и пистолетов-пулемётов и легко могли быть переоборудованы в полуавтоматическое или полностью автоматическое оружие. В ходе расследования было также установлено, что подозреваемый незаконно хранил патроны дома и на работе. Более того, мужчина попался на краже зенитной пушки из музея, за что в марте 2021 года он был приговорён к тюремному заключению сроком на один год и два месяца. В ноябре того же года полиция снова предъявила мужчине обвинение в нарушении закона об оружии. Министерство обороны Норвегии оказало помощь в связи с обыском в его доме, сообщает NRK.
В течение года норвежец ездил на Украину с целью присоединиться к «иностранному легиону». Это подтвердил директор по коммуникациям группировки изданию NRK в электронном письме, однако не сообщил более подробной информации о том, к какому подразделению был прикреплён норвежец и как долго он находился в «легионе». Согласно рекрутинговой странице формирования, данное военное подразделение для тех, кто хочет активно воевать, и для людей с боевым опытом. По данным NRK, мужчина уже вернулся в Норвегию и отказывается давать комментарии.
Журналисты нашли в социальных сетях несколько улик, которые могли связывать этого человека с Украиной. В октябре норвежец выложил снимок, на котором мужчина в форме отдаёт нацистское приветствие, и аналогичные фотографии он размещал в своём профиле. Лицо на фото частично закрыто, но имеет явное сходство с осуждённым норвежцем. Части фамилии норвежца также видны на униформе, а на груди у мужчины значок с изображением украинского флага и эмблема, похожая на украинский герб. Вокруг плеча виднеется синяя повязка, которую украинские военнослужащие носят на своей форме для того, чтобы сослуживцам было легче определить принадлежность бойца к своей группировке. NRK попросили представителей военного подразделения прокомментировать тот факт, что этот человек, по-видимому, отдал нацистское приветствие, сражаясь за «иностранный легион». «Каждый имеет право иметь свои политические взгляды, если они не распространяют их и не вызывают конфликтов и столкновений. Официальных претензий к нему, пока он служил в легионе, у нас не было», — ответил представитель «иностранного легиона» редакции газеты.
В августе мужчина опубликовал ещё одно фото, на котором изображены красный нацистский флаг, флаг с украинскими цветами и свастикой и флаг с гербом полка «Азов»*. Полицейская служба безопасности Норвегии ранее заявляла, что люди с экстремистскими взглядами, которые возвращаются из зон боевых действий, могут представлять повышенную угрозу для страны, ввиду того что, находясь там, они могли пройти обучение и получить опыт применения насилия. Обретение такого опыта может сделать людей более склонными к насилию. Представители службы безопасности этот конкретный случай оставили без комментариев, заключает издание.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.