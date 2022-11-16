NRK: «без комментариев» — у властей Норвегии нет претензий к воевавшему на Украине нацисту

Норвежский нацист воевал на стороне Украины в составе «иностранного легиона», пишет NRK. Как сообщается, 22-летний гражданин Норвегии в прошлом был осуждён на родине за хранение и кражу оружия. В социальных сетях мужчина опубликовывал кадры с нацистской символикой и открыто высказывал свои расистские взгляды. Тем не менее спецслужба скандинавской страны не стала комментировать действия соотечественника.

В феврале этого года правительством Украины был сформирован «интернациональный легион» – вооружённая группировка из числа иностранных добровольцев, находящаяся в подчинении Министерства обороны Украины. В ряды этого подразделения записался гражданин Норвегии, который на протяжении нескольких лет открыто поддерживает нацистскую идеологию. Среди прочего, он активно делился нацистскими символами и своими симпатиями к национал-социализму в социальных сетях. Мужчина публиковал фотографии со свастикой и нацистскими флагами, а также писал расистские сообщения в отношении чернокожих и евреев, пишет NRK.

Как сообщается, норвежец с ранних лет интересовался оружием и Второй мировой войной. В интернете он показывал приобретённые старые военные автомобили. В марте прошлого года 22-летнему мужчине был вынесен приговор о незаконном хранении и краже оружия после того, как его остановили с крупной партией запчастей для оружия на пути в Норвегию из Германии. По данным экспертов по оружию криминальной полиции Норвегии, запчасти были заимствованы из пулемётов и пистолетов-пулемётов и легко могли быть переоборудованы в полуавтоматическое или полностью автоматическое оружие. В ходе расследования было также установлено, что подозреваемый незаконно хранил патроны дома и на работе. Более того, мужчина попался на краже зенитной пушки из музея, за что в марте 2021 года он был приговорён к тюремному заключению сроком на один год и два месяца. В ноябре того же года полиция снова предъявила мужчине обвинение в нарушении закона об оружии. Министерство обороны Норвегии оказало помощь в связи с обыском в его доме, сообщает NRK.