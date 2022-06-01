Grayzone: Киев вербует американских неонацистов с молчаливого одобрения Вашингтона

Администрация Джо Байдена позволяет ВСУ пополнять свои ряды американскими экстремистами. Причём некоторым из них удаётся получить широкую рекламу в СМИ и даже «таинственным образом» избегать правосудия за насильственные преступления на родине, сообщает Grayzone.

В то время как США поминают жертв недавних массовых расстрелов, местные радикалы получают боевой опыт за рубежом. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренней безопасности, которое собирает информацию об американцах, отправившихся добровольцами на Украину, пишет Grayzone.

ФБР предъявило обвинения нескольким белым националистам, связанным с движением Rise Above после их тренировок с батальоном «Азов»*. Но это было почти четыре года назад. Сегодня федеральные правоохранительные органы понятия не имеют, сколько неонацистов из США участвует в украинском конфликте и чем именно они там занимаются, подчёркивает издание.

Вместе с тем одно можно сказать наверняка: администрация Байдена разрешает украинскому правительству вербовать американцев, в том числе воинствующих экстремистов, в его посольстве в Вашингтоне и в консульствах по всей стране. Причём некоторым из боевиков удаётся получить широкую рекламу в СМИ и даже «таинственным образом» избегать американского правосудия за насильственные преступления, обращает внимание Grayzone.

По словам издания, не так давно рассекреченный документ пограничной службы подтверждает полное отсутствие надзора со стороны властей США за «опосредованной войной, которую они спонсируют на Украине». НАТО не даёт никаких гарантий, что западное оружие не попадёт в руки неонацистов. Поэтому возникают закономерные опасения о том, как именно американские боевики могут использовать полученные навыки, вернувшись домой.

Пол Грей — один из наиболее видных белых националистов из США в рядах ВСУ. На протяжении почти двух месяцев он находился в рядах Грузинского национального легиона, «украинской военной организации, которая получила признание американских законодателей и совершила множество военных преступлений», подчёркивает Grayzone.

Перед поездкой на Украину Грей служил в 101-й воздушно-десантной дивизии и воевал в Ираке, где получил медаль «Пурпурное сердце». Вдобавок он состоял во множестве фашистских организаций, в том числе в Патриотическом фронте, Американском авангарде и Дивизии Атомваффен, которая сотрудничала с «Азовом» и была признана террористической организацией в Британии и Канаде.

«Более того, Грей входит в число как минимум 30 американцев, которые сейчас сражаются в составе Грузинского национального легиона. Таким образом, это подразделение находится в центре нелегальной сети, направляющей американское оружие и фашистских иностранных боевиков в украинские вооружённые силы под одобрение конгресса и американских корпоративных СМИ», — утверждает издание.

В феврале американский ветеран привлёк к себе внимание СМИ, когда обучал гражданских и добровольцев. «На украинской передовой ветеран Пол Грей использует свой обширный военный опыт, чтобы усилить страну», — восторженно передавало техасское отделение NBC.

Примерно в это же время телеканал Fox News начал изображать Грея в качестве «американского Рэмбо, ведущего украинцев в бой против путинской военной машины», не распространяясь о его политических взглядах. Во время своих интервью он рассуждал о распространении «демократии» и сравнивал Украину с родным Техасом.

В апреле во время боёв с российской армией Грей получил ранение и был госпитализирован. При этом рассказавшие об этом СМИ, в том числе Forbes, Fox и Coffee or Die, не удосужились упомянуть о его участии в неонацистских организациях.

Помимо Грея, в Грузинском национальном легионе полно людей с экстремистским прошлым. В список входит норвежский фашист Иоахим Фурхольм, который ненадолго попал в тюрьму после неудачной попытки ограбить банк на родине. Он предпринимал несколько попыток завербовать американских неонацистов в ряды батальона «Азов», который предоставил ему жильё под Киевом, а также «тренировочные базы для иностранных добровольцев».

«Это как чашка Петри для фашизма. Это идеальные условия», — заявлял в одном из своих интервью Фурхольм об Украине. «У них действительно есть серьёзные намерения помочь остальной Европе вернуть себе наши законные земли», — добавлял он, подразумевая «Азов».

Но в рядах Грузинского национального легиона находится иностранный боевик, жестокие деяния которого принесли ему даже большую известность, чем Фурхольму. Речь идёт о ветеране американской армии Крейге Лэнге, прошедшем Ирак и Афганистан, отмечает Grayzone.

Лэнг хотел убить изменившую ему жену, окружив её дом минами, но его попытка отомстить провалилась. В итоге он с позором был уволен со службы и получил тюремный срок, который сократили до нескольких месяцев на том основании, что армии было известно о его проблемах с психическим здоровьем.

После освобождения у Лэнга продолжались неприятности с законом, пока он не уехал на Украину, где встретился с товарищем-ветераном Алексом Цвифельхофером. В 2015 году они присоединились к «Правому сектору»** и помогали организации вербовать десятки боевиков с Запада.

В 2016-м Лэнг вступил в Грузинский национальный легион, и уже через год ФБР и Минюст США заинтересовались им и ещё шестью американцами, воевавшими в Донбассе. Их подозревали в «жестоком или бесчеловечном обращении или убийстве людей».

В просочившихся документах Минюста утверждается, что подозреваемые брали в плен и всячески издевались над мирными жителями. Лэнга называют «главным зачинщиком» пыток и допускают, что он «даже убил» некоторых гражданских, «прежде чем закопать их тела в безымянных могилах».

В какой-то момент Лэнгу и Цвифельхоферу «наскучила монотонность окопной войны». В поисках острых ощущений они отправились в Африку, но вскоре были депортированы кенийскими властями.

Вернувшись в США, «дуэт» решил, что хочет отправиться в Венесуэлу, чтобы свергнуть её социалистическое правительство и «убивать коммунистов». Чтобы профинансировать свою экспедицию, они разместили объявление о продаже оружия, на которое откликнулась пара из Флориды. Лэнг и Цвифельхофер убили их в собственном доме и похитили $3 тыс., подчёркивает издание.

Непонятно, как именно Лэнгу удалось покинуть Америку после совершения убийства. Также неясно, почему ФБР сразу же не задержало его для допроса в связи с расследованием военных преступлений в Донбассе. Каким-то образом разыскиваемому преступнику удалось перебраться из США в Колумбию, а затем снова вернуться на Украину, где, по некоторым данным, он воюет в составе «Правого сектора», обращает внимание Greyzone.

Примечательно, что с началом российской операции СМИ потеряли интерес к шокирующей истории Крейга Лэнга. При этом они продолжают активно рассказывать о Поле Грее, несмотря на разоблачение его связей с неонацистскими организациями. В то же время имена 30 американцев, которые якобы сражаются с ним бок о бок, остаются неизвестными.

«Министерство внутренней безопасности признало в частном порядке, что такие экстремисты, как Грей и его соотечественники, скорее всего, вскоре вернутся на родину, прихватив с собой множество боевых тактик и установив новые связи с международной сетью фашистских боевиков и военных преступников. Что произойдёт потом, можно только догадываться», — заключает Grayzone.

* «Азов» — националистическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.