Grayzone: Зеленский использовал конфликт в стране как сцену для проведения кровавой чистки среди своих политических соперников

В то время как Владимир Зеленский постоянно говорит о защите демократии, на самом деле он использует конфликт в стране как сцену для проведения кровавой чистки среди своих политических соперников, диссидентов и критиков. Однако, пишет Grayzone, западные СМИ почему-то не говорят о том, что Зеленский и высокопоставленные чиновники его администрации санкционировали массовую кампанию похищений, пыток и убийств.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал военный конфликт с Россией битвой за саму демократию. В тщательно срежиссированном обращении к конгрессу США 16 марта Зеленский заявил: «Сейчас решается судьба нашей страны. Судьба нашего народа: будут ли украинцы свободными, смогут ли они сохранить свою демократию».

Мейнстримовские СМИ США отреагировали на это тем, что осыпали Зеленского льстивыми публикациями, развернули кампанию по его выдвижению на Нобелевскую премию мира и даже организовали «музыкальную дань уважения» ему и украинской армии во время церемонии вручения 3 апреля премии «Грэмми» 2022 года.

Однако, пишет Grayzone, западные СМИ смотрят совсем не туда, и им бы нужно знать, что Зеленский и высокопоставленные чиновники его администрации объявили оппозицию вне закона, приказали арестовать своих соперников и руководят исчезновением и убийствами диссидентов по всей стране.

Как отмечает автор материала, Зеленский активно воспользовался моментом, чтобы объявить вне закона целый ряд оппозиционных партий и отдать приказ об аресте своих основных соперников. Его диктаторские указы привели к исчезновению, пыткам и даже убийствам целого ряда правозащитников, коммунистов и левых активистов, журналистов и государственных чиновников, обвинённых в «пророссийских» симпатиях.

Украинские спецслужбы и, прежде всего, СБУ, которая получает подготовку своих офицеров у ЦРУ и тесно сотрудничает с поддерживаемыми государством неонацистскими военизированными формированиями, служат силовым орудием официально санкционированной кампании репрессий. А на поле боя украинские военные совершают целые серии зверств против захваченных российских солдат и с гордостью демонстрируют свои садистские акции в социальных сетях. И эти люди, определённо виновные в нарушении прав человека, похоже, получают одобрение высших эшелонов украинского руководства.

«В то время как Зеленский болтает о защите демократии перед благоговеющей западной аудиторией, на самом деле он использует конфликт как сцену для проведения кровавой чистки среди своих политических соперников, диссидентов и критиков», — пишет автор материала.

Как пишет портал, когда поддерживаемое США правительство захватило власть в Киеве в 2014 году, оно сразу же приступило к общенациональной чистке политических элементов, которые считались пророссийскими или недостаточно националистическими. Принятие украинским парламентом законов о декоммунизации ещё больше облегчило властям преследование левых элементов и активистов за политические выступления. Постмайданный режим сосредоточил свою ярость на украинцах, которые выступали за мирное урегулирование конфликта на востоке страны, на тех, кто документировал нарушения прав человека со стороны украинских военных, и на членах коммунистических организаций.

Украинская служба безопасности СБУ служила главным исполнителем постмайдановской правительственной кампании внутриполитических репрессий. Даже прозападные наблюдатели, включая Управление Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) и Human Rights Watch обвинили СБУ в систематических и практически безнаказанных пытках политических оппонентов и украинских диссидентов.

В 2016 году УВКБ ООН установило, что «незаконные задержания, насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение с лицами, задержанными в связи с конфликтом на востоке, стали обычной практикой СБУ». Бывший офицер СБУ из Харькова объяснил: «Для СБУ закон практически не существует, поскольку всё, что противозаконно, может быть либо засекречено, либо объяснено ссылкой на государственную необходимость».

С тех пор как Россия начала свою военную спецоперацию на территории Украины, СБУ преследовала местных чиновников, которые решили принять гуманитарные грузы из России или договорились с российскими войсками об организации коридоров для эвакуации гражданского населения.

Например, 1 марта Владимир Строк, мэр города Кременная на подконтрольной Украине части Луганской области, по словам его жены, был похищен мужчинами в военной форме и убит выстрелом в сердце. 3 марта появились фотографии явно измученного тела Строка. Сообщается, что за день до убийства Строк призвал своих украинских коллег вести переговоры с представителями пророссийских сил.

Советник МВД Украины Антон Геращенко приветствовал убийство мэра, заявив на своей странице в Telegram: «На Украине на одного предателя стало меньше. Найден убитым мэр Кременной Луганской области, бывший депутат Луганского парламента».

По словам Геращенко, Строка судил «суд народного трибунала».

7 марта был найден убитым мэр Гостомеля Юрий Прилипко. Сообщается, что Прилипко вступил в переговоры с российскими военными об организации гуманитарного коридора для эвакуации жителей своего города, что стало красной линией для украинских ультранационалистов, которые давно конфликтуют с мэрией.

24 марта Геннадий Мацегора, мэр города Купянск, выпустил видео с призывом к президенту Владимиру Зеленскому и его администрации освободить его дочь, которая находилась в заложниках у агентов украинской разведки СБУ.

Затем было убийство Дениса Киреева, высокопоставленного члена украинской переговорной делегации, убитого средь бела дня в Киеве после первого раунда переговоров с Россией. Впоследствии Киреева в украинских СМИ обвинили в «измене Родине».

«Заявление президента Владимира Зеленского о том, что «коллаборационисты встретятся с суровыми последствиями», указывает на то, что эти зверства были санкционированы на самом высоком уровне власти», — пишет портал.

Всего на Украине на сегодняшний день пропали без вести 11 мэров из разных городов. Западные СМИ без исключений верят киевским властям, утверждая, что все мэры арестованы российскими военными. Однако российское Министерство обороны отвергло это обвинение, и практически не имеется доказательств, подтверждающих заявления Киева о пропавших без вести мэрах.

Также после начала российской спецоперации Владимир Зеленский издал ряд указов, узаконивавших кампанию Киева против политической оппозиции и выступлений диссидентов. Распоряжением от 19 марта Зеленский ввёл военное положение и запретил 11 оппозиционных партий. Запрещённые партии составляли весь левый, социалистический или антинатовский политический спектр Украины. Примечательно, что откровенно фашистских и пронацистских партий президентский указ не коснулся.

12 апреля Зеленский сообщил об аресте спецслужбами своего главного политического соперника Виктора Медведчука. Основатель второй по величине партии Украины Медведчук фактически является представителем этнического русского населения страны. Хотя он считается пророссийским, Медведчук осудил спецоперацию России на Украине. Теперь же Медведчук может быть использован в качестве заложника для обмена с Россией.

С тех пор как российские войска вошли на Украину, продолжает автор материала, СБУ стала особенно неистовствовать против любых проявлений внутриполитической оппозиции. Левые украинские активисты также столкнулись с небывало жестоким обращением, включая похищение людей и пытки.

3 марта этого года в Днепре сотрудники СБУ в сопровождении ультранационалистов «Азова» ворвались в дом одного из руководителей организации, которая выступала против сокращения социальных расходов и пропаганды правых СМИ. По словам жены этого активиста, в то время как боевики «Азова» «отрезали ей волосы ножом», сотрудники госбезопасности пытали её мужа, Александра Матющенко, прижимая ствол пистолета к его голове и заставляя несколько раз выкрикивать националистическое приветствие.

«Потом нам надели на головы пакеты, связали руки скотчем и на машине отвезли в здание СБУ. Там нас продолжали допрашивать и угрожали отрезать уши», — рассказала жена Матющенко.

Матющенко был заключён в тюрьму, и теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Несмотря на то что он в результате избиения поддерживаемыми государством ультранационалистами у него было сломано несколько рёбер, ему было отказано в освобождении под залог. Также в Днепре по аналогичным обвинениям были заключены в тюрьму десятки других левых активистов.

Среди тех, кого преследовала СБУ, были Михаил и Александр Кононовичи, члены запрещённого Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины. Оба были арестованы и заключены в тюрьму 6 марта по обвинению в «распространении пророссийских и пробелорусских взглядов».

В последующие дни СБУ арестовала тележурналиста Яна Таксюра и обвинила его в государственной измене, правозащитницу Елену Бережную, правозащитницу Елену Вячеславову, чей отец Михаил был сожжён заживо у одесского Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, независимого журналиста Юрия Ткачёва, обвинённого в государственной измене, и многих других. Добрались даже до инвалида Олега Новикова, боровшегося за права инвалидов, которого в апреле этого года посадили в тюрьму на три года за то, что он поддерживал «сепаратизм».

Но СБУ охотится за оппозиционерами даже за пределами страны. Анатолий Шарий из недавно запрещённой «Партии Шария» заявил, что недавно СБУ совершила на него покушение. Шарий является открытым противником поддерживаемого США украинского режима и был вынужден бежать после долгих лет преследований со стороны националистов.

Подвергались пыткам и простые украинские граждане. В социальных сетях появилось бесчисленное количество видеороликов, на которых мирные жители привязаны к фонарным столбам, часто с обнажёнными гениталиями или окрашенными в зелёный цвет лицами. Эти акты унижения и пыток, совершённые добровольцами территориальной обороны, которым было поручено «поддерживать закон и порядок в военное время», были направлены против всех, от обвиняемых в симпатиях к России до цыган и предполагаемых воров.

Василий Прозоров, бывший офицер СБУ, перешедший на сторону России после переворота на «евромайдане», подробно рассказал о систематическом использовании службами безопасности Украины пыток для подавления политической оппозиции и запугивания граждан, обвиняемых в симпатиях к России. По словам бывшего Прозорова, украинские спецслужбы напрямую консультируются с ЦРУ с 2014 года.