Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Украине грозит судьба плацдарма для экспорта экстремизма в другие страны

Сражаться с русскими на Украину едут тысячи неонацистов со всего Запада, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом не все они мотивированы желанием защищать местных жителей, о чём свидетельствуют переписки в интернет-чатах. Многие просто хотят «реализовать свои агрессивные фантазии», едут туда «убивать евреев» или планируют создать «ультранационалистическое этногосударство», а потом использовать его как плацдарм для экспорта экстремизма в другие страны.

Тысячи неонацистов из западных стран списываются в интернете и отправляются на Украину, чтобы сражаться с Россией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Многие из них уже давно откликнулись на призыв президента страны Владимира Зеленского и прямо сейчас находятся в зоне боевых действий.

Официальный канал нацистского батальона «Азов» в Telegram заполнен сообщениями людей из США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Нидерландов, Швеции, Польши и других западных государств, которые хотят вступить в подразделение. При этом не все они мотивированы желанием защищать украинцев, о чём свидетельствуют переписки в чатах. Многие хотят таким образом «реализовать свои агрессивные фантазии», едут туда, чтобы «убивать евреев» или создать «ультранационалистическое этногосударство» и использовать его как плацдарм для экспорта экстремизма в другие страны.

Экспертам ситуация напоминает то, что происходило в начале и середине прошлого десятилетия в Сирии. Тогда ближневосточное государство стало площадкой для подготовки террористов и планирования терактов на Западе, например в Париже в 2015 году или Брюсселе в 2016-м. И на Украине сейчас могут возникнуть схожие условия для крайне правых.

Экстремисты, находящиеся на Украине, могут вернуться с новым оружием и боевым опытом домой или остаться там и влиять на своих соотечественников через интернет. То, что они живут в другом государстве, не делает их менее опасными, предостерегают эксперты.