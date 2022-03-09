DWN: «навесной пас» Москве — НАТО поздравило украинок с 8 Марта снимком с нацистской символикой

НАТО разместило у себя в Twitter поздравление с Международным женским днём для украинок, сопроводив его фотографией с неонацистским символом, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Изображённая на нём украинская военнослужащая носит на себе так называемое «чёрное солнце» — 12-конечную свастику, которую активно использовали эсесовцы. Теперь же праворадикалы по всему миру применяют её в качестве опознавательного знака, объясняет немецкое издание.

8 марта НАТО разместило в своём аккаунте в Twitter поздравление с Международным женским днём, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. «Все женщины и девушки должны жить свободными и в равных условиях. В этот Международный женский день мы думаем о выдающихся женщинах Украины. Их сила, смелость и стойкость символизируют дух их нации», — написали SMM-менеджеры альянса, сопроводив пост рядом фотографий. Но они совершили ошибку, которая только подкрепила аргумент Москвы о необходимости «денацификации» Украины. Дело в том, что украинская военнослужащая, изображённая на одном из снимков, носит на себе неонацистский символ «чёрное солнце».

Это настоящий «навесной пас» для Кремля со стороны НАТО, констатирует издание. 12-конечная свастика впервые появилась в нацистской Германии на мозаике в замке Вевельсбург, когда в нём находилась офицерская школа и оккультный центр СС. В своих сочинениях этот символ описывал бывший эсэсовец Вильгельм Ландиг. В своё время его использовали военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии СС, а теперь продолжают использовать праворадикалы по всему миру. На Украине боевики националистического батальона «Азов» применяют его в качестве опознавательного знака.

При этом в немецких СМИ сообщается, что именно они сейчас сражаются за Мариуполь бок о бок с украинской Национальной гвардией. К тому же на Украину приезжают и многие радикалы из-за границы, которые, к слову, сражаются по обе стороны конфликта, отмечает издание.