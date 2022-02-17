France 24: бельгийский музей вернул похищенную нацистами картину владельцам спустя 80 лет

Картина «Цветы» Ловиса Коринта возвращается к законным владельцам спустя 80 лет после того, как она была украдена нацистами у еврейской семьи в Брюсселе, сообщает телеканал France 24. В Королевские музеи изящных искусств Бельгии после войны попали 24 картины, владельцев которых установить до сих пор не удаётся. Однако наследники владельцев «Цветов» нашлись, и теперь полотно отправляется к ним в Англию.

Это символичный момент: записи вычёркиваются из регистра музея. «Цветы» Ловиса Коринта возвращаются к своим законным владельцам спустя 80 лет после того, как они были украдены нацистами у еврейской семьи в Брюсселе. Адвокат потомков ограбленной пары благодарит музей от их имени.

АДВОКАТ: Полагаю, что они в восторге, и я уверена, что для них это очень эмоциональный момент.

Во время Второй мировой войны нацистские военные разграбили множество еврейских домов в столице Бельгии. После войны 24 картины, владельцев которых не удалось установить, оказались под контролем государства и были помещены в музей. Теперь одна из них, наконец, вернулась на своё место.

ТОМАС ДЕРМИН, заместитель министра экономики и труда: Никогда не надо отчаиваться в ситуациях несправедливости, чтобы увидеть, что справедливость возобладает — иногда спустя несколько десятилетий. Иметь возможность сегодня вернуть эту картину потомкам семьи, которая рассыпалась из-за нацистского преступления, — это прекрасный символ. Я очень тронут.

Другие картины пока остаются во владении музея. Правительство пообещало предпринять все усилия, чтобы вернуть предметы искусства, которые были похищены нацистами, но найти настоящих владельцев или их потомков нелегко.

МИШЕЛЬ ДРАГЕ, генеральный директор Королевских музеев изящных искусств Бельгии: Зачастую семьи оставляли свои дома, не забирая никаких сертификатов о владении. Города подвергались бомбардировкам. Архивы нередко отсутствуют. Поэтому мы должны восстанавливать такие вещи, соединяя маленькие кусочки и детали.

«Цветы» сейчас отправляются в Англию, где сейчас проживают потомки еврейской семейной пары.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.