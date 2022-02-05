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Sky News: «туристы близко» — в Северной Ирландии появился музей «Игры престолов»

Материал представлен в переводе ИноТВ
В североирландском городке Банбридж начал работу тур по студии «Игры престолов», передаёт Sky News. Как отмечается в сюжете канала, организаторы аттракциона надеются, что он поможет турсектору региона восстановиться после пандемии. Впрочем, по данным Sky, популярный сериал и без того озолотил Северную Ирландию.

БРАН СТАРК, персонаж «Игры престолов»: Каждую ночь — одно и то же... 

Этот сериал прославил Северную Ирландию... 
 
БРАН СТАРК: Нет, мои сны другие: они сбываются. 
 
ОША, персонаж «Игры престолов»: Что ты видел во сне? Что-то плохое? 
 
… и, прибыв на открытие тура по студии «Игры престолов», его актёры ощутили себя как дома. 
 
НАТАЛИЯ ТЕНА, исполняла роль Оши: Когда я вчера вечером приехала сюда, я чуть не заплакала. Был прилив ностальгии — я приземлилась в Белфасте, вышла из аэропорта и воскликнула: «Боже мой!» Ведь то, что я приезжала сюда и снималась в сериале, — это настолько важный этап в моей жизни... 
 
ДЭНИЭЛ ПОРТМАН, исполнял роль Подрика Пейна: Здорово, что получилось поучаствовать в таком проекте. Ведь чтобы от сериала фанатело столько людей по всему миру и все они выражали поддержку на каждом этапе — это, вообще-то, редкость, такое в телевизионных проектах бывает не так уж часто. 
 
Расположившийся в графстве Даун аттракцион, возведение которого обошлось в 40 миллионов фунтов, станет огромным подспорьем в деле восстановления турсектора после пандемии коронавируса. 

ДЭВИД БЛЕВИНС, корреспондент Sky News: Для экономики Северной Ирландии Железный трон оказался золотым: «Игра престолов» принесла стране без малого четверть миллиарда фунтов, а кроме того — каждого шестого туриста, если смотреть доковидную статистику. 
 
ИЭН БИТТИ, исполнял роль Сира Мерина Трэнта: Приезд в нашу провинцию канала HBO стал одним из лучших событий в её истории — они ведь за восемь сезонов сериала потратили на него около 250 миллионов фунтов, а в 2018 году сюда приехали более 300 тысяч туристов, которые оставили здесь больше 50 миллионов фунтов. Так что это просто подарок на всю жизнь — а когда пандемия наконец закончится, здесь будет замечательный аттракцион, который привлечёт много фанатов. 
 
ДЭВИД БЛЕВИНС: А у нас ведь премьер-министр сейчас ведёт свою собственную «игру престолов». Получится у него одержать верх в этой политической битве за корону, как думаете? 
 
ИЭН БИТТИ: Думаю, его очень скоро съедят драконы. 
 
Мы снова в этом выдуманном мире, и здесь все надеются, что зима ещё далеко, а вот туристы — близко. Дэвид Блевинс, Sky News, Банбридж. 
 
Дата выхода в эфир 03 февраля 2022 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Sky News Великобритания Европа
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