NTD: интереснее, чем эпизод «Игры престолов» — в США начинается нашествие цикад из-под земли

В США миллиарды цикад начинают прокладывать себе путь на поверхность после 17 лет, проведённых под землёй. Как передаёт NTD, долгие годы насекомые развивались в почве, а теперь массово вылезают на поверхность для размножения. Учёные говорят, что данное событие интереснее, чем эпизод «Игры престолов», и повторится оно не скоро, ведь в последний раз, когда цикады массово вылезали из-под земли, самым передовым трендом был телефон-раскладушка Motorola, а президентом США был Джордж Буш.

Проведя 17 лет под землёй, миллиарды цикад начинают прокладывать себе путь на поверхность. Это уникальный вид, называемый периодическим. Он обитает только в 15 восточных штатах США, а также в Вашингтоне, округ Колумбия. Его особенность в том, что насекомые развиваются под землёй 17 лет, а потом массово вылазят на поверхность для размножения.

МАЙКЛ РУПП, энтомолог: Это просто захватывающее событие. Подобного нет на всей планете Земля, даже во всей Вселенной. Это единственное место, где есть цикады с 13-летним и 17-летним циклом, которые появляются миллиардами, если не триллионами.

Американские цикады — чёрные, длиной 4 сантиметра, с переливающимися крылышками и ярко-красными глазками. Энтомолог Майкл Рупп говорит, что они абсолютно безвредные.

МАЙКЛ РУПП: Есть несколько заблуждений в отношении периодических цикад. Первое — это то, что это саранча. Это не саранча. Саранча — это как кузнечики. А цикады больше похожи на тлю. Ещё есть заблуждение, что цикады — это вредители. Нет, вреда они не приносят. Они не кусаются, не жалятся. Они не вредят вашим питомцам. То есть цикад бояться не стоит.

Есть ещё одно заблуждение, что все 17 лет эти насекомые находятся в земле в состоянии анабиоза. На самом деле это не так. Просто их циклы роста проходят очень медленно.

А способ выживания на поверхности очень простой: они берут количеством. Дело в том, что эти насекомые становятся лёгкой добычей для всех, кто хочет их съесть. Но даже несмотря на то, что все наедаются до отвала, включая птиц и грызунов, численности цикад всё равно достаточно для продолжения рода.

После спаривания самцы умирают почти сразу, а самки сначала откладывают яйца. Вылупившиеся из них личинки падают на землю и зарываются на ближайшие 17 лет. Учёные говорят, что на это стоит посмотреть хотя бы раз в жизни.

МАЙКЛ РУПП: Это событие интереснее, чем эпизод «Игры престолов». Просто выходите и наблюдайте за цикадами.

В прошлый раз, когда цикады массово вылазили из-под земли, телефон-раскладушка Motorola был самым передовым трендом, а президентом США был Джордж Буш.

Дата выхода в эфир 18 мая 2021 года.