Российский врач Сергей Португалов, якобы участвовавший в российской «допинг-программе», был замечен в продолжении своей деятельности, несмотря на запрет со стороны Международного спортивного арбитражного суда, сообщает ARD. По данным издания, международные санкции не помешали врачу работать с хоккеистами московского «Динамо».

ARD: Deutsche Bank вывел из России миллиарды, но легко отделался

По результатам расследования скандала с отмыванием российских денег Deutsche Bank заплатит США и Великобритании штраф в размере €600 млн, сообщает ARD. Также к банку прикрепят наблюдателя, который будет следить за соблюдением внутренних мер по противодействию махинациям. Автор статьи считает, что это достаточно мягкое наказание с учётом того, что было отмыто не менее $10 млрд. Можно сказать, «дёшево отделались», отмечает немецкий журналист.