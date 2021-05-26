США возвращаются к роли посредника — ARD о поездке Блинкена на Ближний Восток

В ходе поездки на Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля и главой Палестинской национальной администрации, сообщает ARD. В разговоре с Биньямином Нетаньяху Блинкен подчеркнул, что «огромные потери» несут обе стороны, а Махмуду Аббасу он пообещал оказать помощь в восстановлении сектора Газа и вакцинации населения, а также объявил о намерении восстановить генконсульство США в Иерусалиме. Как утверждает медиаконцерн, поездка Блинкена на Ближний Восток знаменует смену приоритетов администрации Байдена и возвращение к роли посредника на Ближнем Востоке.

Обмен дружескими приветствиями в Иерусалиме всегда являлся неотъемлемой частью встреч госсекретарей США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. На протяжении десятилетий две страны поддерживали партнёрские отношения. Нетаньяху поблагодарил Энтони Блинкена за то, что в 2014 году во время обострения израильско-палестинского конфликта он выступал за увеличение финансирования израильской системы противоракетной обороны «Железный купол», сообщает ARD.

Блинкен, конечно, осознаёт, что не способен сразу разрешить конфликт на Ближнем Востоке, продолжающийся в течение многих десятилетий. Пока речь идёт о недопущении дальнейшей эскалации. За прекращением огня между Израилем и ХАМАС должны последовать дальнейшие шаги.

Примечательно, что Блинкен сделал акцент на страданиях людей с обеих сторон: «Оно (укрепление режима прекращения огня. — ИноТВ) начинается с признания огромных потерь с обеих сторон. Потери часто сводятся к числам, но за каждой цифрой стоит отдельная человеческая личность: дочь, сын, отец, мать, бабушка или дедушка, лучший друг. И, как учит Талмуд, потерять жизнь — значит потерять весь мир. Неважно, палестинская это жизнь или израильская».

Затем в Рамалле Блинкен встретился с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. На протяжении десятилетий встреча входила в стандартное расписание американских госсекретарей, однако после «ледникового периода», наступившего при экс-президенте Дональде Трампе, новое сближение заслуживает внимания.

В ходе разговора с Аббасом Блинкен объявил о намерении внести вклад в восстановление сектора Газа. Планируется выделить $75 млн на развитие и экономическую помощь, $5,5 млн на чрезвычайную помощь и $32 млн на Отделение Организации Объединённых Наций по правам палестинцев. Кроме того, Белый дом планирует поставить в сектор Газа 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. По словам Блинкена, ситуация является напряжённой не только из-за недавних боёв, но и из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Блинкен также пообещал восстановить генеральное консульство США в Иерусалиме. По его словам, долгое время консульство служило автономным учреждением, ответственным за дипломатические отношения с палестинцами. Когда Трамп перенёс посольство США в Иерусалим, он передал консульство в ведение посла США в Израиле. Блинкен отметил, что своим визитом хотел «подчеркнуть приверженность США восстановлению отношений с Палестинской национальной администрацией и палестинским народом».

Американский дипломат заявил, что США будут выступать против любых шагов, мешающих реализации концепции «двух государств для двух народов». Среди таких шагов — развитие еврейских поселений, уничтожение домов и выселение из них, равно как и призывы к насилию и спонсирование терроризма. Недавнее обострение было спровоцировано выселением палестинских семей.

Прямые переговоры между США и ХАМАС, который Вашингтон классифицирует как террористическую организацию, не велись. Блинкен также подчеркнул, что США и партнёры гарантируют, что «ХАМАС не получит никакой выгоды от средств на восстановление Газы». Однако в США всё громче звучат призывы к сближению с ХАМАС.

В конце концов, он располагает более широкой поддержкой среди палестинского населения, чем движение ФАТХ. Кроме того, ХАМАС контролирует сектор Газа более 15 лет. Есть надежда, что действия ХАМАС станут «менее экстремистскими». Это даст возможность США начать переговоры, отмечает издание.

Однако в ходе переговоров с правительством Израиля на повестке дня стояла и другая тема — ядерная программа Ирана. Нетаньяху призвал США не возвращаться к ядерной сделке с Ираном. Это позволяет Ирану легитимно производить ядерное оружие: «Что бы ни случилось, Израиль всегда будет оставлять за собой право защищаться от (иранского. — ИноТВ) режима, приверженного нашему уничтожению, стремящегося получить для этой цели оружие массового уничтожения», — добавил он.

Проще говоря: при необходимости Израиль действовал бы без США. Блинкен почти ничего не сказал на этот счёт. До сих пор конфликт на Ближнем Востоке не являлся приоритетом для администрации Джо Байдена. Вероятно, последнее обострение изменило ситуацию. Давление на американцев усиливается: США вынуждены вновь выступать в качестве посредника. Своим визитом Блинкен положил начало этому посредничеству, пишет ARD.