CNN: Блинкен приехал в Израиль не урегулировать конфликт глобально, а помочь сохранить перемирие

Главная задача визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль на данном этапе — помочь закрепить перемирие, а не пытаться проталкивать американский взгляд на урегулирование палестино-израильского конфликта, считает корреспондент CNN Ник Робертсон. Блинкен также заявил, что намерен способствовать восстановлению Газы, но так, чтобы направляемые палестинцам средства не оседали в кармане у ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив. Это первая остановка в его трёхдневной поездке на Ближний Восток. Как заявил Блинкен, он намерен укрепить перемирие между Израилем и бойцами ХАМАС в Газе. Кроме того, госсекретарь попытается обеспечить содействие в восстановлении Газы, при этом минимизировав финансовую выгоду для ХАМАС. Как сообщает корреспондент CNN Ник Робертсон, пока Блинкен не собирается настаивать на переговорах по долгосрочному миру.

НИК РОБЕРТСОН, корреспондент CNN: Главная задача, с которой прибыл сюда во вторник утром госсекретарь США Энтони Блинкен, — сохранить режим прекращения огня. Здесь, в Иерусалиме, Блинкен встретится с премьер-министром (Израиля. — ИноТВ) Биньямином Нетаньяху и главой МИД Габи Ашкенази. Также, как ожидается, госсекретарь вместе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Мухаммедом Штайе посетит Рамаллу. Эти встречи очень важны. Но при этом, конечно, встречи с одной из непосредственных сторон конфликта, движением ХАМАС, не будет, поскольку в Соединённых Штатах оно признано террористической организацией.

Как бы то ни было, главная задача госсекретаря — убедиться, что режим прекращения огня сохранится. Кроме того, как заявил Блинкен, он хочет проследить, чтобы в процессе восстановления и Газы, и Израиля все средства, направляемые палестинцам, шли через ООН, через палестинские власти, а не оседали в карманах ХАМАС, которое потом будет закупать на эти деньги оружие. Это проще сказать, чем сделать. Таким образом эта тема тоже, несомненно, будет подниматься в ходе обсуждений, в которых будет участвовать Блинкен, потому что это очень важный момент для израильского правительства.

Если говорить о ситуации более масштабно, думаю, США сейчас в первую очередь просто заинтересованы в сохранении перемирия. Госсекретарь приехал сюда не для того, чтобы возобновить обстоятельные переговоры и презентовать американское видение относительно перспективы создания двух государств как пути решения конфликта. Блинкен чётко даёт понять, что главная его цель сейчас — закрепить уже достигнутый прогресс в виде временного прекращения огня и поддерживать возможность дальнейших обсуждений перспективы создания двух государств, когда политическим климат станет более благоприятным.

С вами был Ник Робертсон, CNN, Иерусалим.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 мая 2021 года.