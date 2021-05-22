Times: и Израиль, и ХАМАС объявили о своей победе и заявили о готовности возобновить конфликт

После того как перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу, обе стороны объявили о своей победе, пишет The Times. Более того, они также дали понять, что при необходимости готовы возобновить конфликт.

И Израиль, и ХАМАС, несмотря на недавние договорённости о перемирии и прекращении кровопролития, готовы продолжить борьбу и уже пригрозили возможным возобновлением боевых действий, пишет The Times.



Биньямин Нетаньяху, которого правые партии обвиняют в том, что он поддался давлению и слишком рано остановил авиаудары, назвал военную операцию по уничтожению ракет, туннелей и руководства ХАМАС успешной, заявив, что она отбросила врага на годы назад. Он пообещал повторить это при необходимости.



«Правила игры изменились, — сказал израильский премьер на пресс-конференции после объявления перемирия. — Если ХАМАС думает, что мы будем терпеть ракетный дождь, то они ошибаются. Мы ответим на каждый случай агрессии совершенно новым уровнем силы».



Он дал понять, что предыдущие методы «сдерживания» сектора Газа были слишком мягкими.



Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания, выступая на митинге в столице Катара Дохе, где он проживает, также заявил о победе в этом конфликте. По его словам, вступив в конфронтацию с Израилем, ХАМАС положил конец разговорам о палестинцах, живущих в мире с «сионистским государством».



Кроме того, Хания раскритиковал сделки по «нормализации» отношений, заключённые с Израилем такими странами Персидского залива, как Объединённые Арабские Эмираты.



По его словам, любой, кто надеется, что окончание конфликта ослабит угрозу для Израиля со стороны его движения, будет разочарован. «То, что будет после этой битвы, не то, что было до неё. Вы ещё увидите много контактов и успехов. Мы видели, как наш народ пробудился, чтобы встать на защиту Иерусалима, Палестины и сопротивления».



Тем не менее, израильские военные считают, что они за 11 дней авиаударов нанесли ХАМАС гораздо больший ущерб, чем признает палестинская сторона. Считается, что в результате сотен авиаударов было уничтожено около четверти 300-километровой сети туннелей, построенных палестинцами приблизительно за $250 млн для использования в качестве оперативного центра, а также для хранения вооружений.



Высокопоставленный израильский генерал заявил: «ХАМАС больше не доверяет своей сети туннелей, поскольку они видели, как мы проникли в неё и разрушили её».



Израиль также атаковал сотни ракетных установок и утверждает, что уничтожил 40% из них. Однако оставшиеся оказались в состоянии продолжить вести огонь по израильским городам до вступления в силу режима прекращения огня.

У палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в начале конфликта было в арсеналах около 14 тыс. ракет. Они выпустили 4360 единиц, тысячи были уничтожены израильскими авиаударами, однако у палестинцев всё ещё остаётся половина от первоначального арсенала.



В Газе, на Западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать окончание 11 дней боевых действий, в ходе которых погибло более 240 палестинцев, в том числе 65 детей. С израильской стороны погибли 12 человек, в том числе пятилетний мальчик.



Вчера полиция снова применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы подавить протесты молодёжи, бросавшей камни в районе мечети Аль-Акса, что стало повторением конфронтации, которая спровоцировала первые атаки ХАМАС на прошлой неделе.