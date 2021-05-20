Daily Mail: Нетаньяху «отмахнулся» от призывов Байдена добиться прекращения огня в Газе

В телефонном разговоре американский президент потребовал, чтобы израильский премьер-министр существенно понизил уровень напряжённости в конфликте с Палестиной. Но Биньямин Нетаньяху проигнорировал слова американского президента и заявил, что намерен продолжить операцию в секторе Газа до «выполнения поставленных целей», пишет Daily Mail.

В телефонном разговоре Джо Байден призвал Биньямина Нетаньяху уменьшить масштабы наступлений в секторе Газа. Но израильский премьер «отмахнулся от» призывов американского президента и заявил, что намерен продолжить операцию в палестинском анклаве, пишет Daily Mail.

Звонок Байдена Нетаньяху ознаменовал сдвиг в публичной позиции американского президента. Ранее он всецело поддерживал право Израиля принимать ответные меры на ракетные атаки ХАМАС, обращает внимание Daily Mail.

По мнению издания, глава Белого дома столкнулся с давлением однопартийцев, которые потребовали от него занять более жёсткую позицию в отношении израильских ударов. «Права палестинцев — это не разменная монета, и их необходимо защищать, а не торговать ими», — сказала Байдену конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб во время визита президента в Детройт.

«Президент сообщил премьер-министру, что сегодня он ожидает значительного снижения уровня напряжённости на пути к прекращению огня, — заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер. — Два лидера подробно обсудили положение дел в Газе, прогресс Израиля в ослаблении боевого потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия региональных правительств и Соединённых Штатов».

По словам Жан-Пьер, цель Вашингтона — «устойчивое спокойствие». «Президент занимался этим вопросом давно, на протяжении десятилетий. На его взгляд, нам нужно придерживаться такого подхода. Он хочет убедиться, что мы покончили с наблюдаемыми нами насилием и страданием палестинского и израильского народов», — добавила она.

Нетаньяху отреагировал на звонок Байдена. Премьер подчеркнул, что его страна продолжит боевую операцию в Газе, «чтобы вернуть спокойствие и безопасность гражданам Израиля». Его риторика свидетельствует о растущем расколе между Тель-Авивом и Вашингтоном, считает Daily Mail.

Нетаньяху отказался рассматривать идею перемирия, настаивая, что Израиль борется за «восстановление мира». «Есть только два пути, которыми вы можете справиться с ними (ХАМАС. — ИноТВ): их можно победить, и эта возможность всегда остаётся открытой, или сдержать. И мы сейчас занимаемся силовым сдерживанием, но я должен сказать, что мы ничего не исключаем», — отметил Нетаньяху на встрече с иностранными послами.

Он добавил, что израильское наступление закончится, когда все задачи будут выполнены. «Мы не стоим с секундомером, — сказал Нетаньяху на закрытой встрече с прессой. — Мы позаботимся о целях операции».

Бои начались 10 мая, после нескольких дней столкновений между палестинскими демонстрантами и израильской полицией у мечети Аль-Акса. Жестокая тактика стражей правопорядка вкупе с угрозами выселить десятки палестинских семей подлили масла в огонь, в результате чего ХАМАС выпустил ракеты по Иерусалиму, поясняет Daily Mail.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в ходе текущих боестолкновений погибли не менее 219 палестинцев, в том числе 63 ребёнка и 36 женщин, 1530 человек получили ранения. Около 58 тыс. палестинцев покинули свои дома. Потери Израиля составили 12 человек. Среди них пятилетний мальчик и один военнослужащий, отмечает издание.

Силы обороны Израиля нанесли сотни авиаударов, которые, по их словам, нацелены на боевую инфраструктуру ХАМАС. В то же время палестинцы выпустили более 3700 ракет по Израилю, большая часть которых была перехвачена, напоминает Daily Mail.