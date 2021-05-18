ARD: конгрессмены недовольны подходом Байдена к разрешению израильско-палестинского конфликта

Политика Джо Байдена на Ближнем Востоке вызывает недовольство в рядах обеих американских партий, сообщает ARD. Как утверждает издание, президент считает израильско-палестинский конфликт неразрешимым, поэтому официально США пытаются играть роль «закулисного посредника» и руководствуются принципами «тихой и глубокой дипломатии». Молодые демократы настаивают на отказе от поддержки Израиля, а республиканцы обвиняют Байдена в бездействии и призывают оказать помощь союзнику.

Последние несколько дней политика США на Ближнем Востоке активно критикуется в Вашингтоне, в том числе среди членов Демократической партии, к которой принадлежит и президент Джо Байден, пишет ARD.

Во время дебатов в конгрессе слово взяла представитель Демократической партии Александрия Окасио-Кортес: «На этой неделе президент и многие другие деятели заявили, что Израиль имеет право защищаться, и это мнение получило поддержку в конгрессе. Но имеют ли палестинцы право на выживание?».

С дипломатической точки зрения администрация Байдена собиралась предпринять только то, что немедленно требовала ситуация на Ближнем Востоке. По-видимому, сам президент считает конфликт неразрешимым. Тем не менее на фоне нынешней эскалации демократы и республиканцы «требуют дипломатии, лидерства и действий».

Поэтому администрация Байдена пытается играть роль «закулисного посредника». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет новый подход США: «Всё, что мы делаем, всё, что мы говорим, направлено на прекращение конфликта. Наш подход — это тихая и глубокая дипломатия, и в этом, как мы считаем, мы можем быть наиболее эффективны».

Перед очередным заседанием Совета Безопасности ООН президент США Байден вновь поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время полёта в Данию министр иностранных дел Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с представителями Египта, Саудовской Аравии и Катара.

Блинкен призвал палестинское движение ХАМАС прекратить ракетные удары. Он потребовал у Израиля назвать причины авиаудара по зданию, в котором располагались офисы ряда мировых СМИ, в том числе Associated Press. «Я думаю, что на Израиль как на демократическое государство ложится дополнительное бремя — сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», — заявил Блинкен. По его словам, это касается журналистов и медработников.

Это официальная позиция США. Но новое поколение американских демократов обсуждает конфликт на Ближнем Востоке не в контексте «войны против терроризма», а в большей степени как вопрос справедливости. Александра Окасио-Кортес отмечает: «Нам нужно поговорить о нашем участии в конфликте. Возможно, мы боимся противостоять заключению детей в тюрьмы в Палестине, потому что это заставит нас противодействовать арестам детей на нашей границе?»

Член палаты представителей Кори Буш даже поставила под сомнение финансовую помощь, которую конгресс оказывает Израилю: «Если конгресс думает, что полезного он может сделать с 3 миллионами долларов вместо финансирования вооружённых сил, которые контролируют и убивают палестинцев, я знаю некоторые районы в Сент-Луисе, которые срочно нуждаются в инвестициях, где люди страдают. Давайте сначала вложим деньги туда».

В начале месяца администрация уведомила конгресс о продаже Израилю оружия на сумму $735 млн. Сделку поддерживают большинство конгрессменов, прежде всего республиканцы.

«Правительство премьер-министра Нетаньяху должно получить полную поддержку конгресса и президента, поскольку они работают над тем, чтобы положить конец волнам терорризма, идущим из сектора Газа», — отметил республиканец Джим Джордан.

Республиканцы обвиняют Байдена в бездействии. Поддержка Нетаньяху стала для них одной из важных тем предвыборной кампании в США, сообщает ARD.