Insider: несмотря на международные призывы к перемирию, Нетаньяху намерен продолжать атаки на ХАМАС

На фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной и роста жертв среди населения Газы, мировое сообщество всё активнее призывает к незамедлительному прекращению огня, пишет Insider. Тем не менее, как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, прекращать атаки его страна пока не собирается, поскольку «должна защищать себя» и хочет «отбить у ХАМАС желание» нападать на свои территории.

Несмотря на международные призывы к перемирию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания против палестинского движения ХАМАС продолжится, сообщает Insider.

Как отмечает издание, в воскресенье 16 мая в ходе «самой смертоносной атаки» за период недавнего обострения напряжённости между Палестиной и Израилем в Газе погибло по меньшей мере 42 человека, включая 10 детей.

В тот же день Нетаньяху появился в эфире программы Face the Nation на американском канале CBS. Отвечая на вопрос о том, сколько, по его мнению, будут продолжаться атаки, израильский премьер заявил: «Надеюсь, что не слишком долго, но ХАМАС на нас напал. Тысячи ракет и снарядов обрушились на наши города, так что, думаю, любая страна должна себя защищать и у любой страны есть естественное право на самооборону. Мы сделаем всё, что потребуется, чтобы восстановить закон и порядок».

По словам Нетаньяху, Израиль пытается «сократить террористический потенциал ХАМАС и отбить у них желание снова нападать». «Поэтому понадобится какое-то время. Надеюсь, это будет недолго, но сразу прекратить не выйдет», — продолжил премьер-министр.

Из более ранних новостных репортажей можно было предположить, что Израиль готов идти на временную приостановку огня, однако во время своего недавнего телевизионного обращения Нетаньяху объявил, что атаки будут продолжаться «с полной силой». Атаки со стороны ХАМАС также не прекращаются.

Как напоминает Insider, международное сообщество всё активнее высказывается против обострения конфликта. Так, в ходе воскресной встречи Совбеза ООН генсекретарь организации Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению огня. Он отметил, что «последний виток насилия лишь закрепляет циклы смертей, разрушений и отчаяния и отталкивают дальше за горизонт любые надежды к сосуществованию и миру».

Президент США Джо Байден со своей стороны не призвал к прекращению огня, чем навлёк на себя критику многих однопартийцев-демократов. Тем не менее, как заявил постпред США при ООН, Америка «неустанно работает по дипломатическим каналам», чтобы положить конец атакам. При этом к перемирию между Израилем и Палестиной в совместной заявлении от 16 мая призвала группа из 28 американских сенаторов.

По информации СМИ, на воскресенье 16 мая в конфликте в общей сложности погибло 188 человек в Газе, в том числе 55 детей, и восемь человек в Израиле, включая одного ребёнка.