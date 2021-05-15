Welt: авиаудар Израиля уничтожил здание, в котором были офисы Al Jazeera и Associated Press

Авиаудар Израиля по Газе пришёлся по району, в котором расположены офисы многочисленных СМИ, включая информационное агентство Associated Press, сообщает немецкий телеканал Welt. В результате атаки также было полностью разрушено здание телеканала Al Jazeera. От обмена ударами между ХАМАС и Израилем гибнут мирные жители по обе стороны, поэтому ООН выступает за срочное подключение посредников к урегулированию конфликта.

Израильский авиаудар по Газе пришёлся точно возле офисов многочисленных СМИ, таких, как Associated Press и Al Jazeera. Их эвакуированная высотка в итоге рухнула.

За несколько часов до этого другая израильская атака убила почти целую семью в Газе. Только этот шестимесячный ребёнок выжил с тяжёлыми травмами. Отец, которого не было во время удара, остался ни с чем.

ОТЕЦ: Что сделали эти дети? Они что, выпускали ракеты? Они ни в чём не виноваты. Они попали под обстрел, когда лежали дома в своих кроватях.

Трагические последствия для мирных жителей наблюдаются и по другую сторону. В пригороде Тель-Авива Рамат-Ган сегодня погиб пятидесятилетний израильтянин после ракетного удара ХАМАС. В Беэр-Шева и Ашдоде жители тоже смотрят на руины своего существования.

ОЧЕВИДЕЦ: Здесь был сильный взрыв. Ракета попала в наше здание, посыпались обломки, многие люди кричали. У меня трое маленьких детей. Я должен как-то объяснить им, что тут происходит. Мы хотим только мира и покоя.

С понедельника ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Израильская армия в качестве ответного хода обстреляла почти восемьсот целей в секторе Газа. 140 палестинцев и 9 израильтян погибли к этой минуте.

Теперь США отправили своего верховного дипломата Хади Амра в Тель-Авив. По версии ООН, посредничество срочно необходимо.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООН: Бои могут спровоцировать гуманитарный кризис, который невозможно будет сдержать. Уже сейчас сеть снабжения в секторе Газа местами разрушена. Вода и электричество есть только в очень ограниченных количествах.

Конфликт снова вышел и на немецкие улицы. В День независимости Израиля, а для палестинцев — чёрный день «Накба» — во многих городах сегодня происходят антиизраильские демонстрации. В Берлине три сотни сотрудников полиции должны не только сопровождать демонстрации, но и усиленно защищать израильские и еврейские учреждения.

Дата выхода в эфир 15 мая 2021 года.