Das Erste: мусульмане в Германии всё активнее проявляют враждебность к евреям

Конфликт на Ближнем Востоке привёл к тому, что по всей Германии проходят демонстрации против политики Израиля, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Некоторые из них остаются мирными, однако на других звучат антисемитские лозунги и призывы к травле. Мусульмане в Германии всё активнее проявляют враждебность по отношению к евреям, что в свою очередь заставляет других граждан выходить на протесты против насилия и антисемитизма.

Конфликт на Ближнем Востоке в прошедшие дни привёл к протестам и здесь, в Германии — и, разумеется, это право, которое гарантировано демонстрантам демократией. Однако это становится нарушением права, если при этом звучит критика политики государства Израиль в форме антисемитских лозунгов и выражения ненависти. То, что демократия такого не терпит, граждане лучше всего могут показать, когда сами выходят на улицы с протестами против этого. Репортаж Михаэля Хойссена.

Многие жители Гельзенкирхена сегодня пожелали проявить солидарность своему еврейскому сообществу и вышли на пикет к синагоге. Это реакция на антиеврейскую демонстрацию, произошедшую вечером в среду. Тогда 180 человек прошли маршем от вокзальной площади до синагоги, выкрикивали антисемитские лозунги и размахивали палестинскими, турецкими и ливанскими флагами. Полиция ведёт расследование.

В Золлингене сегодня тоже собрались люди, чтобы оказать поддержку своим еврейским согражданам. Здесь перед зданием ратуши был сожжён израильский флаг. Сегодня он снова развевается. У Леонида Гольдберга не укладывается в голове, что люди здесь используют конфликт на Ближнем Востоке, чтобы дать волю своему враждебному отношению к евреям.

ЛЕОНИД ГОЛЬДБЕРГ, председатель еврейской религиозной общины Вупперталя: У нас тоже можно критиковать израильскую политику. Мы можем быть несогласны с одним или с другим, или быть против. Это нормально. Мы можем и выражать критику. Но сжигать израильский флаг перед еврейской общиной, закидывать еврейскую общину камнями или, как было у нас тогда, семь лет назад, устраивать поджёг — это чистой воды антисемитизм.

Травлю против еврейских сограждан в Германии резко осудил и президент страны Штайнмайер: «Однако тот, кто сжигает на наших улицах флаги со звездой Давида и выкрикивает антисемитские лозунги, тот не только попирает свободу демонстраций, но и совершает преступные деяния, которые должны подвергаться преследованию».

Однако сегодня проходили — например, в Аахене — и мирные демонстрации против израильской политики в отношении палестинцев. По данным полиции, они прошли в рамках действующих правил. В Билефельде палестинцы тоже вышли на демонстрацию за свободу на их родине. «Говорить правду — это не антисемитизм», — написано на этом плакате.

На пропалестинской демонстрации в Берлине сегодня, однако, скандировали антисемитские лозунги.

Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года.