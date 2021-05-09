ARD: страх распространяется — Нью-Йорк превратился в эпицентр антисемитизма

Несмотря на пандемию и связанные с нею ограничения, число преступлений, совершённых на почве антисемитизма, достигло в Нью-Йорке исторического максимума, сообщает ARD. Молодые американцы всё чаще отрицают Холокост и демонизируют еврейскую общину. Ненависть растёт прежде всего в социальных сетях, где широкое распространение получили теории заговора о причастности евреев и Израиля к коронавирусу.

Двоюродный дедушка жительницы Нью-Йорка Дории Кан был одним из первых евреев, погибших во время Холокоста. Студенту-медику Артуру Кану из Гемюндена-на-Майне был всего 21 год — на два года меньше, чем Дории сейчас, — когда в апреле 1933 года в концентрационном лагере Дахау его убили эсэсовцы. В семье Дории его постоянно вспоминают и по сей день. «Он — неотъемлемая часть нашей семьи. Мой отец назван в его честь», — рассказывает студентка факультета политологии. Она потрясена тем, что в окна синагог снова полетели камни — в Нью-Йорке, где проживает самая большая еврейская община за пределами Израиля, пишет ARD.

Недавно вандалы забросали камнями окна синагоги в Бронксе. После этого нападению подверглись ещё три культовых сооружения. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио осудил преступления, совершённые на почве антисемитизма, и усилил полицейскую защиту всех синагог в городе.

Эти преступления — не единичные случаи, что документально подтверждает правозащитная организация «Антидиффамационная лига» (АДЛ): почти 20% всех нападений на людей, исповедующих иудаизм, в США происходят в Нью-Йорке. Директор АДЛ Скотт Ричман встревожен: «Несмотря на то, что в прошлом году здесь буйствовала пандемия, люди были изолированы, а школы и офисы закрыты, антисемитизм достиг исторического максимума».

В 2020 году было зарегистрировано 336 инцидентов: граффити свастики, антиизраильские лозунги на стенах домов и нападения вандалов на синагоги. По словам Майкла Миллера, главы Еврейского совета межобщинных отношений, в Нью-Йорке распространяется страх. «Число физических нападений и вандализм уменьшились, — отмечает он. — Но усилился антисемитизм в интернете».

Там преступники срывают религиозные онлайн-конференции, распространяют антисемитскую и нацистскую пропаганду и ненависть. «Мне было очень больно услышать это, вновь столкнуться с реальностью и вспомнить, насколько широка ненависть в американском обществе — и прежде всего ненависть к еврейской общине», — рассказывает Миллер. По его словам, в течение последних лет определённые части «расколотого американского общества» всё сильнее демонизировали общину.

В Нью-Йорке, где существует множество кварталов, бывших когда-то еврейскими, доступное жильё становится дефицитным из-за джентрификации: «В какой-то момент эти кварталы превратились в этнические, с переселившимися туда африканцами или латиноамериканцами, — отмечает Миллер. — Где остаётся жить небогатым людям? Это создает напряжение. А когда оно есть, все ищут козлов отпущения».

Евреи превратились в козлов отпущения и во время пандемии: фотографии с ортодоксальными евреями, выступающими против ношения масок и игнорирующими запрет на религиозные собрания во время локдауна, привели к тому, что многие американцы стали делать выводы обо всей общине. Кроме того, широкое распространение получили теории заговора о причастности евреев и Израиля к пандемии. Дориа Кан была шокирована замечаниями некоторых студентов: «Они спрашивают: почему мы должны так много говорить о Холокосте? Быть евреем — это привилегия», — жалуется она. Юная жительница Нью-Йорка болезненно воспринимает тот факт, что всё больше людей вокруг неё отрицают Холокост, что всё меньше молодых американцев знают, что произошло в Освенциме.

Раввин Йегуда Сарна, исполнительный директор Центра еврейской студенческой жизни имени Бронфмана в Нью-Йоркском университете считает, что еврейская община должна прежде всего сделать ставку на просвещение. По его словам, Дориа выражает то, что чувствуют многие молодые евреи: «Они исповедуют свою веру. Они открыты, либеральны и оптимистично смотрят на жизнь. В то же время они сталкиваются с растущей ненавистью».

В полиции Нью-Йорка есть особое подразделение по предупреждению преступлений на почве ненависти. По словам сотрудницы Деборы Лаутер, в настоящее время только преступления на почве ненависти к американцам азиатского происхождения превосходят по числу инциденты на почве антисемитизма.

Отдел Лаутер способствовал запуску программ по повышению осведомлённости населения, в рамках которых раввины объясняют жителям соседних кварталов, кто они такие. «Потому что дети часто не понимают: кто эти мужчины в чёрных шляпах и длинных пальто? С помощью раввинов мы уже смогли избавиться от многих предрассудков, и это помогло», — отмечает Лаутер.

Дориа Кан, двоюродный дедушка которой стал одной из первых жертв Холокоста и которая два года назад посетила Германию, чтобы присутствовать на траурной службе по погибшим в результате нападения на синагогу в Галле, считает, что избавление от предрассудков необходимо в срочном порядке: «Люди верят в определённые вещи, говорят о них, и стигматизация некоторых групп становится приемлемой в обществе. Такое однажды уже случалось, — предупреждает она. — Мы знаем, каков результат — ничего хорошего», — передаёт ARD.