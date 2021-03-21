Fox News: споры об Иисусе — борцы с антисемитизмом раскритиковали ведущего CNN за идею о том, что темнокожих евреев не существует
Американские организации, занимающиеся борьбой с антисемитизмом, раскритиковали ведущего CNN Дона Лемона за его заявления, «наталкивающие на мысль, что темнокожих евреев не существует».
Во вторник в эфире передачи The View Лемон рассказывал о своей новой книге This Is the Fire: What I Say to My Friends About Racism («Это огонь: что я говорю своим друзьям о расизме»). В ходе беседы с коллегой ведущий заявил, что Америка должна придерживаться «реалистичных взглядов» на бога и Библию. По словам Лемона, для начала пора представить «настоящий облик Иисуса» как «человека с кожей чёрного или коричневого цвета».
«Мне кажется, начать нужно с реалистичного изображения того, как выглядел Иисус, и следует разместить это в наших домах. Это Иисус с кожей либо чёрного, либо коричневого цвета, потому что мы знаем, что он выглядел скорее как мусульманин или кто-то темнокожий, а не блондин, не светловолосый плотник», — объяснил Лемон.
Журналист продолжил: «Когда ваши дети спросят вас: «Кто это?», вы ответите: «Это Иисус». Иисус был с Ближнего Востока. Вифлеем был не в Швеции. Облик Иисуса не был таким, как мы его часто видим в наших церквях, домах и во всех медийных источниках». По словам Лемона, это «хорошее начало», которое поможет объяснить детям, «что такое Америка на самом деле», и понять, как справиться с проблемой расизма в стране.
Как отмечает Fox News, заявления ведущего вызвали волну возмущения в соцсетях. Так, глава произраильской организации StandWithUs Майкл Диксон написал в своём Twitter: «Дорогой Дон Лемон, говоря о необходимости залечить раны расового неравенства на The View, вы непреднамеренно поспособствовали разрушению еврейской идентичности. Вы призвали людей «изображать настоящий облик Иисуса как человека с кожей чёрного или коричневого цвета», «скорее как мусульманина или кого-то темнокожего». Иисус был евреем».
— Michael Dickson (@michaeldickson) March 17, 2021
Диксон подчеркнул, что «опущение правды стирает саму идентичность, наследие и происхождение еврейского народа». Кроме того, подобная идея, по мнению активиста, «отрицает разнообразие среди евреев, которые могут иметь и чёрную кожу, и коричневую, и белую, и всё что между этим».
Организация StopAntisemitism.org тоже выразила схожую точку зрения: «По словам Дона Лемона, на Ближнем Востоке нет евреев с чёрным или коричневым цветом кожи — только мусульмане. Такое отрицание со стороны топового журналиста CNN, честно говоря, не только удивительно, но ещё и пугающе».
— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) March 17, 2021
Как добавляет Fox News, канал CNN на момент публикации на запрос о комментарии не ответил.
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