Guardian: разведка США объявила расистов «самой смертоносной» внутренней угрозой

«Расово мотивированные» экстремисты представляют для Америки наибольшую внутреннюю опасность. Такие выводы содержатся в новом докладе разведсообщества США. Более того, по мнению экспертов, эта опасность может возрасти в связи с недовольством ограничениями из-за пандемии коронавируса и верой в фальсификацию ноябрьских президентских выборов, сообщает The Guardian.

Экстремисты, придерживающиеся расистских взглядов, представляют для Америки «самую смертоносную угрозу терроризма», которая может возрасти в текущем году. Такое предупреждение содержится в рассекреченном докладе офиса Национальной разведки США, пишет The Guardian.

По словам издания, эта откровенная оценка перекликается с заявлениями других официальных лиц, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя. Во время недавнего выступления в конгрессе он утверждал, что угроза внутреннего насильственного экстремизма «пустила метастазы» по всей стране.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд также называл этот вопрос высшим приоритетом для Минюста США. Поскольку в настоящий момент ведомство занимается судебным преследованием сотен людей, участвовавших в нападении на конгресс в январе, отмечает The Guardian.

Эти беспорядки на Капитолийском холме обнажили опасность внутреннего экстремизма и побудили Джо Байдена поручить разведке изучить масштабы проблемы. Краткие выводы об оценке этой угрозы были обнародованы в среду, в то время как Белый дом и конгресс получили полный секретный отчёт, поясняет издание.

В своём докладе представители разведки говорят, что экстремистами движет целый ряд идеологий. По их мнению, такие факторы, как недовольство ограничениями из-за пандемии коронавируса и вера в фальсификацию ноябрьских президентских выборов, «почти наверняка» вызовут новую волну насилия в США в 2021 году.

Согласно отчёту, наиболее смертоносная угроза исходит от «расово мотивированных» экстремистов и групп ополченцев. Предполагается, что они с «наибольшей вероятностью» могут совершить массовые нападения на простых американских граждан и представителей власти, включая сотрудников полиции.

В докладе говорится, что сторонники превосходства белой расы демонстрируют «наиболее устойчивые и вызывающие опасения транснациональные связи». Кроме того, беспокойство у американских чиновников вызывают зоозащитники, экоактивисты, противники абортов, анархисты и люди, называющие себя суверенными гражданами, которые «считают, что они являются неприкосновенными для государственной власти и закона».

Ранее Антидиффамационная лига заявила, что распространение пропаганды превосходства белой расы почти удвоилось по всей Америке в 2020 году. По словам представителей организации, это наивысший показатель, который они фиксировали за всю историю исследования.

Отчёт разведсообщества был опубликован спустя всего несколько часов после того, как вооружённый мужчина застрелил восемь человек в нескольких массажных салонах Атланты. Шесть жертв были азиатского происхождения, что вызвало опасения о расовой подоплёке преступления, обращает внимание The Guardian.