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NBC: США захлестнула волна жестоких нападений на азиатов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Американцы азиатского происхождения заявили о череде жестоких нападений, совершённых на них или их сотрудников на фоне расовой ненависти и ложных обвинений в распространении COVID-19, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, представителям этой социальной группы приходится справляться не только с финансовыми потерями от пандемии, но и с ростом антиазиатских настроений в американском обществе.

ДЖО ЛИН КЕНТ, корреспондент NBC News: Как ветеран военно-воздушных сил, вы когда-нибудь думали, что с вами такое случится?

ДЭННИ КИМ, пострадавший: Нет, никогда.
 
Когда в прошлом месяце на Дэнни Кима напали на улицах Лос-Анджелеса, он стал ещё одной жертвой шокирующей жестокости по отношению к выходцам из Азии, которая вредит жителям и бизнесу по всей стране.
 
ДЭННИ КИМ: Они начали выкрикивать расистские оскорбления, они начали обзывать меня ***, ***, «китайским вирусом», ***.
 
В Нью-Йорке два сотрудника Xi'an Famous Foods также подверглись жестокому нападению в метро. Это заставило главу ресторанной сети Джейсона Вэнга раньше прекращать работу своих заведений ради безопасности сотрудников.
 
ДЖЕЙСОН ВЭНГ, директор сети ресторанов Xi'an Famous Foods: Нам очень сложно пережить пандемию финансово, но в то же самое время мы также вынуждены остерегаться расистских нападений на людей азиатской внешности.
 
ДЖО ЛИН КЕНТ: Как это влияет на вашу прибыль?
 
ДЖЕЙСОН ВЭНГ: Прибыль не является нашим приоритетом. На самом деле он о том, что поможет нашему персоналу чувствовать себя в безопасности. Мы теряем деньги, мы ничего не зарабатываем.
 
Предприятия, которые принадлежат американцам азиатского происхождения, одними из первых пострадали в пандемию, а безработица среди этой группы населения с февраля по июнь прошлого года подскочила на 450% — быстрее, чем в других расовых группах. Владелец ресторана Shanghai Garden в Колорадо Джек Чен заявил, что его доход упал на 25% на фоне лживых ксенофобных слухов о том, что в его ресторане подают еду из Китая, заражённую COVID-19.
 
ДЖЕК ЧЕН, владелец ресторана Shanghai Garden: Люди говорили: «Китайский вирус», «Не говори с ним, или заболеешь».
 
Американцы азиатского происхождения борются с пандемией на двух фронтах, но существует надежда на то, что осведомлённость (об их проблемах. — ИноТВ) положит конец этой ненависти.
 
ДЖЕЙСОН ВЭНГ: Мы просто, похоже, надеемся, что будет лучше.
 
Джо Лин Кент, NBC News, Лочс-Анджелес.
 
Дата выхода в эфир 11 марта 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NBC США Северная Америка
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