NBC: США захлестнула волна жестоких нападений на азиатов

Американцы азиатского происхождения заявили о череде жестоких нападений, совершённых на них или их сотрудников на фоне расовой ненависти и ложных обвинений в распространении COVID-19, передаёт NBC. Как отмечает телеканал, представителям этой социальной группы приходится справляться не только с финансовыми потерями от пандемии, но и с ростом антиазиатских настроений в американском обществе.

ДЖО ЛИН КЕНТ, корреспондент NBC News: Как ветеран военно-воздушных сил, вы когда-нибудь думали, что с вами такое случится?

ДЭННИ КИМ, пострадавший: Нет, никогда.

Когда в прошлом месяце на Дэнни Кима напали на улицах Лос-Анджелеса, он стал ещё одной жертвой шокирующей жестокости по отношению к выходцам из Азии, которая вредит жителям и бизнесу по всей стране.

ДЭННИ КИМ: Они начали выкрикивать расистские оскорбления, они начали обзывать меня ***, ***, «китайским вирусом», ***.

В Нью-Йорке два сотрудника Xi'an Famous Foods также подверглись жестокому нападению в метро. Это заставило главу ресторанной сети Джейсона Вэнга раньше прекращать работу своих заведений ради безопасности сотрудников.

ДЖЕЙСОН ВЭНГ, директор сети ресторанов Xi'an Famous Foods: Нам очень сложно пережить пандемию финансово, но в то же самое время мы также вынуждены остерегаться расистских нападений на людей азиатской внешности.

ДЖО ЛИН КЕНТ: Как это влияет на вашу прибыль?

ДЖЕЙСОН ВЭНГ: Прибыль не является нашим приоритетом. На самом деле он о том, что поможет нашему персоналу чувствовать себя в безопасности. Мы теряем деньги, мы ничего не зарабатываем.

Предприятия, которые принадлежат американцам азиатского происхождения, одними из первых пострадали в пандемию, а безработица среди этой группы населения с февраля по июнь прошлого года подскочила на 450% — быстрее, чем в других расовых группах. Владелец ресторана Shanghai Garden в Колорадо Джек Чен заявил, что его доход упал на 25% на фоне лживых ксенофобных слухов о том, что в его ресторане подают еду из Китая, заражённую COVID-19.

ДЖЕК ЧЕН, владелец ресторана Shanghai Garden: Люди говорили: «Китайский вирус», «Не говори с ним, или заболеешь».

Американцы азиатского происхождения борются с пандемией на двух фронтах, но существует надежда на то, что осведомлённость (об их проблемах. — ИноТВ) положит конец этой ненависти.

ДЖЕЙСОН ВЭНГ: Мы просто, похоже, надеемся, что будет лучше.

Джо Лин Кент, NBC News, Лочс-Анджелес.