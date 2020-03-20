CGTN: «кунг-фу-грипп» и «китайский вирус» — Трампа обвинили в разжигании ксенофобии

Дональд Трамп упорно называет COVID-19 «китайским вирусом», а один из сотрудников Белого дома и вовсе окрестил заболевание «кунг-фу-гриппом». Как сообщает CGTN, несмотря на критику и обвинения в разжигании ксенофобии, когда надо бы объединять американцев, президент настаивает, что этническая привязка правомерна, ведь коронавирус «родом из Китая».

Сначала он винил во всём демократов.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это их новая утка. Но знаете, мы сделали кое-что потрясающее. В нашей огромной стране заразились всего 15 человек.

Затем он предположил, что это, вероятно, просто грипп.

ДОНАЛЬД ТРАМП: У нас зафиксировано 11 смертей. По большей части это пожилые люди, они находятся в группе риска в текущих условиях. Но полагаю, так же ситуация обстоит и с обычным гриппом.

Но теперь президент США избрал новый подход и стал называть пандемию COVID-19 «китайским вирусом». В течение последних трёх суток Трамп демонстративно несколько раз использовал этот термин в своих публикациях в Twitter, а затем спустя ещё несколько часов заявил, что не видит ничего предосудительного в таком названии.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я называю этот вирус по месту его происхождения — он появился в Китае, поэтому, как по мне, это весьма точный термин.

С этим утверждением не согласны как ведущий китайский эпидемиолог, так и ВОЗ.





ЧЖУН НАНЬШАНЬ, глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР: COVID-19 был впервые обнаружен в Ухани, но это не значит, что он появился в Ухани. Это вопрос научного характера. По мере продвижения исследований мы сможем найти на него ответ. Делать поспешные выводы, не опираясь на факты, безответственно.

МАРК РАЙАН, глава подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям: Сейчас самое главное для нас — понять, какие конкретно меры следует предпринять, чтобы оперативно и уверенно продвигаться в борьбе с пандемией, а также избегать поползновений связать этот вирус с любыми этническими и прочими ассоциациями.

Помимо озвученных сомнений в происхождении вируса, демократы также обвинили Трампа в разжигании расизма. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал высказывания Трампа «ксенофобскими», а Хиллари Клинтон заявила, что подобными выступлениями лидер пытается отвлечь внимание от собственных промашек.

Крупные американские СМИ тоже выступили с критикой в адрес Дональда Трампа. В своей статье канал NBC News сравнил высказывания президента с его прошлыми утверждениями, нелестно описывающими мексиканцев. А The Washington Post опубликовала в разделе «Мнение» статью члена палаты представителей от Демократической партии Теда Лью (под названием «Трамп нагнетает ксенофобскую панику в период кризиса». — ИноТВ).

На фоне всеобщей критики американцы азиатского происхождения рассказывают о том, как они столкнулись с нападками на почве расовой ненависти, из-за того что некоторые считают, что в появлении вируса виноват Китай.

Твит Цзяян Фань: «Вышла вынести мусор. Говорю по телефону по-китайски. Мужчина проходит рядом по тротуару. Чтобы сохранить между нами рекомендуемую дистанцию, говорю: «Извините, не могли бы вы пройти вперёд». В ответ: «Китайцы, чтоб вас...» Он сказал это так громко, что даже перекричал моего собеседника по телефону. Я даже повернулась на него посмотреть, чтобы убедиться, что не ослышалась».

Кое-кто считает, что в такой атмосфере комментарии президента не очень-то помогают снизить повсеместный уровень напряжённости. Так, корреспондентка CBS News процитировала одного из сотрудников Белого дома — его имя неизвестно, — который назвал коронавирус «кунг-фу-гриппом».

Впрочем, президент менять свою позицию не собирается.

ЖУРНАЛИСТКА: Один из сотрудников Белого дома использовал термин «кунг-фу-грипп».

ДОНАЛЬД ТРАМП: «Кунг-фу-грипп»?

ЖУРНАЛИСТКА: Да, «кунг-фу-грипп». Я хотела бы спросить: как вы считаете, не ставит ли использование подобных наименований, вроде «китайского вируса», под угрозу американцев азиатского происхождения? Не начнут ли люди проявлять к ним агрессию из-за этого?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Нет. Вовсе нет. Они бы, наверное, были абсолютно согласны с таким названием. Этот вирус родом из Китая, здесь не с чем быть несогласными.

Только вот реальность выглядит совсем иначе. Многие другие интернет-пользователи тоже рассказывают, как лично столкнулись с расовыми оскорблениями. Аналитики комментируют: вместо того чтобы пытаться объединить людей в период кризиса, администрация Трампа занимается совершенно противоположным.

Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.