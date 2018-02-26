CGTN: чтобы выжить, России не хватает детей и мигрантов В России зафиксировано резкое снижение рождаемости, что вызвано, в первую очередь, низким уровнем рождаемости во время Второй мировой войны, передаёт CGTN. Нынешний спад, по мнению экспертов, может продлиться около 10 лет. 26 февраля 2018 CGTN

CGTN: предупреждения Вашингтона не могут удержать туристов от поездки в Россию США выпустили предостережение, в котором призывают своих граждан лишний раз подумать перед поездкой в Россию. Они ссылаются на вероятность терактов, протестов и различных преступлений. Впрочем, сами иностранные туристы рассказали журналистам CGTN, что считают Москву безопасной и ни разу не столкнулись здесь с какими-либо проблемами. 17 января 2018 CGTN

CGTN: русские хакеры сделали рекламу соотечественникам-программистам в США После скандала вокруг «русских хакеров» многие программисты, переехавшие в США из России, стали жертвами стереотипов и столкнулись с недоверием на новом месте, передаёт CGTN. Впрочем, с другой стороны, такая «реклама» привлекла внимание к россиянам и показала, что они способны на создание эффективных и интересных проектов. 15 декабря 2017 CGTN

CGTN: российские компании составят конкуренцию китайскому онлайн-шопингу Электронная торговля в России развивается бурными темпами, однако сегодня большую часть рынка контролируют китайские компании, передаёт CGTN. Впрочем, если российские власти примут закон о пошлинах на ввоз товаров иностранных торговых площадок, местные платформы получат преимущество и возможность изменить ситуацию на рынке, отмечают эксперты. 6 декабря 2017 CGTN

CGTN: в Южной Корее с надеждой ждут российских спортсменов Билеты на соревнования в рамках Олимпиады-2018 продаются очень плохо — в связи с этим власти Южной Кореи опасаются любых дополнительных проблем. Как отмечает корреспондент CGTN, они считают, что без российской команды Игры будут неполноценными, а потому очень надеются, что Россию к Олимпиаде допустят. 16 ноября 2017 CGTN

CGTN: «ленинопад» на Украине — попытка покончить с советским прошлым Уничтожение символов советской эпохи на Украине, по всей видимости, близится к концу: власти страны объявили, что все памятники Ленину, находящиеся на подконтрольной им территории, были демонтированы, передаёт CGTN. Как отмечается в сюжете канала, данная инициатива преследует цель «десоветизации» по образцу Восточной Европы, однако с таким подходом согласны далеко не все украинцы. 8 ноября 2017 CGTN

CGTN: многодетным семьям в России нужны любовь и стабильная экономика В 2016 году рождаемость в России вновь пошла на спад — неудивительно, ведь друг на друга накладываются экономический кризис и демографическая яма, передаёт CGTN. И хотя, как отмечают эксперты, стабилизация экономики поможет вновь дать стимул росту населения, главным для многодетных семей всё же остаётся любовь. 10 октября 2017 CGTN

Рябков: неформальность и отсутствие бюрократии помогают БРИКС вести диалог БРИКС укрепляется и наращивает своё влияние на международные процессы, заявил в интервью CGTN заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, сейчас с председательством Китая ассоциация входит во второе золотое десятилетие своего существования. 4 сентября 2017 CGTN

Россия — не только водка: CGTN попытался постичь всё богатство русской души Чтобы понять Россию, одной любви к водке и знания политических новостей мало. Иностранцам только кажется, будто они понимают эту необъятную страну и её жителей, — от истинного постижения загадочной русской души их отделяет пропасть стереотипов, решил CGTN и отправился в Москву за разгадкой. 2 сентября 2017 CGTN

Эксперт CGTN: худшее для российской экономики позади Сегодня самый неблагоприятный период для российской экономики подошёл к концу и она начинает выправляться, заверил CGTN китайский аналитик Хэ Вэйвэнь. Эксперт уверен, что западным санкциям осталось недолго. Однако по-настоящему Россия сможет реализовать свой потенциал, лишь отойдя от сырьевой экономики и создав прочную индустриальную базу. 1 сентября 2017 CGTN