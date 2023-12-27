За 2023 год США превратили планету в свою «площадку для игр», натворив бед как в своей стране, так и во всём мире. Для подведения итогов CGTN выпустил небольшой мультфильм, в котором Дядя Сэм приходит в парк аттракционов — место, которое вызывает у него «стойкое ощущение дежавю». Нарушение законов, обман, войны и смерть преследуют и пугают Дядю Сэма, напоминая обо всех совершённых за год ошибках.

2023 год подходит к концу. Дядя Сэм и американский мальчик решили сходить в парк аттракционов. К ним подошёл артист в костюме панды, который собирался подарить ребёнку воздушный шарик. Но кое у кого панда и воздушные шары вызывают стойкое ощущение дежавю. В феврале 2023 года США сбили мирный китайский метеорологический зонд, заподозрив его в шпионаже: он вошёл в воздушное пространство США в результате форс-мажорных обстоятельств.

ДЯДЯ СЭМ: Нет, ты не можешь его взять — это очень рискованно. Возможно, он шпионит за нами!

МАЛЬЧИК: Но в нём ведь нет ничего особенного… Может, вы боитесь панды?

Они подошли к небольшому пиратскому кораблю. Раскачивающееся взад-вперёд судно и возбуждённые детские голоса тут же привлекли дядю Сэма, который захотел прокатиться — во что бы то ни стало.

МАЛЬЧИК: Но на табличке написано: «Только для детей».

ДЯДЯ СЭМ: Плевать. Правила созданы для того, чтобы их нарушать.

Это так похоже на американские военные корабли, которые часто под предлогом «свободного судоходства» заходили в воды, прилегающие к китайским островам и рифам в Южно-Китайском море, несмотря на сильное противодействие со стороны Китая. В этот момент подошёл артист в костюме панды и протянул Дяде Сэму воздушный шарик, на котором было написано: «Пожалуйста, ведите себя прилично. В этом месте вам играть нельзя».

МАЛЬЧИК: Можно я пойду сюда?

Дядя Сэм взглянул на американские горки. В этом году в США произошло несколько аварий грузовых поездов, перевозивших ядохимикаты. Аварии вызвали пожары и выбросы токсичных газов, что серьёзно сказалось на здоровье местных жителей. Однако местные власти зачастую не принимали никаких мер, что вызывало осуждающие жалобы местных жителей.

ДЯДЯ СЭМ: Нет, это небезопасно. Он сойдёт с рельс — и у нас будут неприятности.

Они подошли к карусели. Мальчик с удивлением заметил, что среди фигурок животных были осёл и слон.

МАЛЬЧИК: Смотрите! Слон и осёл! Они хорошие друзья?

От вопроса ребёнка Дядя Сэм на некоторое время потерял дар речи. Осёл и слон напомнили ему о двух основных партиях США — демократах и республиканцах, которые часто враждуют друг с другом по вопросам управления страной. Обострение межпартийной борьбы не раз приводило к остановке работы правительства, едва не вызвало долговой кризис, осложнило выборы спикера палаты представителей и натворило много чего другого. А когда дело доходит до несения ответственности, обе партии начинают обвинять друг друга.

ДЯДЯ СЭМ: Хмм… Я так не думаю.

Темнело. Они пришли посмотреть на танцы гавайцев с огненными ножами — очень оживлённое зрелище. Но Дядя Сэм, в отличие от возбуждённой толпы, выглядел спокойным и задумчивым. Неужели сочетание гавайцев и огня напоминает ему о тех лесных пожарах? Пожары на острове Мауи на Гавайях, вспыхнувшие этим летом, стали самыми смертоносными за последнее столетие в США из-за запоздалой реакции правительства и некоторых других факторов.

МАЛЬЧИК: Вы что, боитесь огня?

ДЯДЯ СЭМ: Не совсем. Я думал о том, как бы мне заработать после пожаров.

(Звуки взрывов.)

ДЯДЯ СЭМ: Стрельба?! Опять?!

МАЛЬЧИК: Я не думаю, что это были выстрелы. Смотрите, это же салют! Как красиво!

Региональные конфликты продолжаются и по сей день. Будучи самой могущественной страной в мире, США вместо того, чтобы способствовать миру, часто оказывают военную помощь, разжигая региональные конфликты в гражданских войнах и между чужими странами. Дядю Сэма не волнуют люди, которые терпят боль в пламени войны, — он просто хочет использовать мир как личную игровую площадку для установления своей гегемонии.

МАЛЬЧИК: Моё новогоднее желание заключается в том, чтобы дети во всём мире были в безопасности, здоровы и могли полюбоваться прекрасным салютом вместе со своими семьями!

Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года.